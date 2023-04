Betssy Chavéz, Willy Huerta y Roberto Sánchez, exministros del gobierno de Pedro Castillo. | Fuente: Andina

El Poder Judicial leerá este miércoles la resolución sobre el pedido de 18 meses de prisión preventiva en contra de la expresidenta de la PCM Betssy Chávez Chino y los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior).

Así lo dispuso el juez Juan Carlos Checkley Soria, encargado de evaluar el pedido de la Fiscalía por la comisión del presunto delito de rebelión y, alternativamente, conspiración. La audiencia para la lectura de la resolución se realizará desde la 3.00 p. m. de hoy.

En la audiencia del pasado jueves 20 de abril, Checkley Soria evaluó durante cuatro horas los argumentos presentados por el Ministerio Público y la defensa de los ex funcionarios.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal suprema Galinka Mesa, Betssy Chávez podría enfrentar una sentencia de 23 años y cuatro meses de cárcel, por el delito de rebelión; o alternativamente otra pena de 9 años, 11 meses y 30 días por conspiración.

El argumento de fiscalía indica que Chávez, Huerta y Sánchez habrían acordado junto al ex presidente Pedro Castillo y terceras personas disolver el Congreso y reorganizar el sistema de justicia.

La fiscal Mesa precisó que el pedido de prisión preventiva contra la ex premier corresponde al peligro de fuga y obstaculización por no contar con arraigo domiciliario, laboral ni familiar.

Los alegatos de Betssy Chávez

En la audiencia del 20 de abril, Chávez Chino cuestionó los argumentos de los representantes del Ministerio Público y precisó que le parece irresponsable poner en tela de juicio su arraigo laboral y familiar.

"Respecto al arraigo laboral, cuando yo soy suspendida de mis labores de congresista de la República, necesito claramente trabajar. Entonces nosotros notificamos estos hechos al Ministerio Público cuando yo me iba a ir a la región de Tacna, porque soy representante de esa región, he nacido ahí y ahí he hecho todos mis estudios. También he ejercido mi labor profesional en esa región. Entonces actualmente yo vengo laborando en dos empresas: una ha sido cuestionada por el Ministerio Público; la otra, no. Asimismo, realizo asesorías jurídicas, que es propio de la profesión", aseveró.

"Respecto a mi arraigo familiar, se me cuestiona que sea soltera y que no tenga hijos, lo cual a mí me parece realmente irresponsable, porque, en ese caso, todos los solteros que estamos en un proceso de investigación perderíamos el arraigo familiar por estar solteros y por no tener hijos (...)", agregó.

La extitular de la PCM, enfatizó que se trasladó a Tacna por no tiene "ningún departamento comprado en Lima" y que su estadía en la capital del país se dio "justamente por la labor que he realizado como congresista de la República".

Willy Huerta y Roberto Sánchez negaron argumentos de la Fiscalía

Por otro lado, el exministro del Interior Willy Huerta aseguró que no estuvo en Palacio de Gobierno a las 10.00 a. m. el día del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, tal como la Fiscalía había expuesto.

"En esta presente audiencia ha manifestado el Ministerio Público que a las 10.00 a. m. llegué a Palacio. Eso es totalmente falso. Yo entré a las 10.25 a. m. por la PCM, después de haber verificado los servicios en la plaza San Martín, porque fui convocado a las 7.47 a. m. a través de un mensaje de Whatsapp —que presenté en la Fiscalía el 10 de diciembre— por el presidente Castillo", dijo.

Asimismo, el extitular de la cartera de Comercio Exterior Roberto Sánchez fue enfático al señalar que no participó en la fallido intentona del ahora encarcelado Castillo.

"Quería manifestar que estoy de acuerdo con los argumentos jurídicos expuestos por mi abogado. Solamente quiero decir que soy absolutamente ajeno a los hechos que se investigan. No he tenido participación ni antes, ni después, ni durante, ni mucho menos con acciones posteriores que puedan vincularme con los hechos. Sin embargo, he demostrado también mi sujeción a la investigación", finalizó.