Carlos Torres Caro sobre reposición de miembros de la JNJ: "El Congreso aprovechó para destituirlos a la mala"

Judiciales "Si estos 15 relojes son verdaderos, hay un rosario de ilícitos penales", señaló

El abogado constitucionalista Carlos Torres Caro señaló que el Congreso aprovechó la situación para "destituir a la mala" a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, por lo que el Poder Judicial decidió restituirlos en sus funciones.

"Tenemos primero el error de haber mantenido a una persona que, de acuerdo a la Constitución, tenía límites hasta una determinada edad. Esto debió haber sido resuelto de inmediato en esa oportunidad. Pero no hubo la iniciativa del Parlamento de notificar a la Junta Nacional de Justicia y emplazarlos para evitar esta situación. Lo que se hicieron fue que se aprovecharon de una situación, de un aparente error, y a la mala los destituyen y desalojan a dos de ellos. O sea que las dos partes están en error", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"La situación procedimental de que los congresistas Jerí y Luna hayan votado cuando la Constitución establece que miembros de la Comisión Permanente no deben votar es también una interpretación antojadiza. Entonces ahí tenemos un gravísimo error que ha costado el pronunciamiento de la sala", agregó.

Judicialización de la política

Asimismo, criticó que exista una judicialización de la política, lo que ha llevado a abrir investigaciones parlamentarias que tienen poco sustento jurídico.

"De acuerdo a la experiencia del manejo del Poder Judicial, va a intentar darle su espacio al Congreso y la Corte Suprema lo va a rechazar. Pero ello sucederá cuando ya estos señores hace más de un año o dos años han salido de sus funciones (...). Estamos viviendo un momento en el cual los pesos y contrapesos se han convertido en una judicialización de la política, en la que los jueces actúan de manera política y los políticos actúan de manera judicial, porque vemos un incremento en relación al pasado de cantidad de investigaciones que se inician en el Parlamento sin ton ni son, como es este caso", aseveró.

"Lo que pasa es que no hay consecuencias a los actos de congresistas, jueces y demás. No hay consecuencias. Por ejemplo, esos dos que han votado cuando no debieron deberían estar ahora siendo juzgados y ser desaforados del Parlamento, porque han hecho algo que no debieron hacer. Mientras que en la Junta van a pagar con la inhabilitación, uno siente que los congresistas —infractores, exactamente igual, bajo la misma lógica— simplemente continuarán con sus vidas y su trabajo", indicó.

Dina Boluarte tendría que haber declarado relojes, así sean falsos

En otro momento, con respecto a la investigación contra la mandataria Dina Boluarte, señaló que sí estaba obligada a declarar los relojes Rolex, por lo que se agrava su situación.

"Si estos 15 relojes son verdaderos —cosa que sorprendería demasiado porque cada Rolex supera los 10 mil dólares— estamos hablando de una fortuna impresionante para poder acceder a ellos. Entonces, ahí hay un rosario de ilícitos penales. En primer lugar, la omisión de la declaración jurada que todo funcionario está en la obligación de hacer. El contralor dijo que no había necesidad de ponerlos, pero eso es totalmente errado, porque estamos hablando de bienes de alta gama que sí uno está obligado a mencionar", enfatizó.

"Si estamos ante Rolex falsos, ¿de dónde las obtuvo? ¿Dónde consiguió esas réplicas? ¿En Avenida La Paz, donde venden oro y Rolex un poco extraños? Si ha hecho eso, también hay infracciones, porque también tuvo que haberlos declarado, por más que sean réplicas. Y otra cosa más, el adicional de que la primera magistrada de la Nación no puede dar el ejemplo de comprar artículos que no están dentro del canon legal", finalizó.