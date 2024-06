Caruajulca denunció que Javier Pacheco ordenó formatear computadora de su despacho cuando ya no era procurador

Judiciales María Caruajulca denunció el hecho, el pasado 24 de mayo, en la Comisaría de San Isidro

La procuradora general del Estado, María Caruajulca, denunció este viernes ante la prensa que la computadora de su despacho fue formateada por orden de su antecesor, Javier Pacheco, cuando este ya no era titular de dicha entidad.

Según el acta de constatación policial, a la que RPP tuvo acceso, los hechos ocurrieron el pasado 24 de mayo, cuando Caruajulca Quispe solicitó a la asistenta de soporte técnico de la entidad que habilitara sus "credenciales y firmas" en la computadora de su despacho.

No obstante, dicha funcionaria técnica se habría percatado de que la máquina "se encontraba levantando el sistema Windows", lo cual informó inmediatamente a la procuradora. Es así que Caruajulca preguntó quién había formateado la computadora, ante lo cual se hizo presente Joe Agurto, asistente de soporte, que indicó que lo había hecho ese día, en horas de la mañana, por pedido de Javier Pacheco, "quien le ordenó que eliminara y formateara el equipo de cómputo".

Incluso, según la referida acta policial que consigna la declaración de Caruajulca, el exprocurador habría verificado "que la computadora había sido formateada correctamente". Minutos después, "se retiró de la oficina".

Caruajulca indica que los hechos ocurrieron cuando Pacheco ya no era procurador

Sobre el caso, la procuradora general del Estado resaltó que los hechos ocurrieron cuando Pacheco Palacios ya no era titular de la entidad, por lo que el tema "es materia de una investigación".

“Me informan que no lo podían hacer [habilitar sus credeciales] porque la máquina estaba formateada. Entonces, yo le pregunto quién la formateó, y mandan a llamar a una persona que lo formateó, era un joven. Le digo ‘¿me puedes explicar por qué la formateaste?’, y me informó que había sido por orden directa del Dr. Javier Pacheco cuando ya no era procurador. Es materia de una investigación", señaló.

Cabe resaltar que María Caruajulca fue restituida como procuradora general del Estado el 24 de mayo pasado mediante una resolución suprema firmada por la presidenta Dina Boluarte y por el ministro de Justicia, Eduardo Arana. El día anterior, Pacheco presentó su carta de renuncia a dicho cargo.

Además, la funcionaria remarcó que la información contenida en dicha computadora "es propiedad del Estado" y que este no podía ser formateada sin dejar una copia de respaldo (back up).

“Lo que pasa es que todo lo que se trabaja en la máquina de la PGE es propiedad del Estado, no puede ser eliminado, y tampoco puede ser formateado sin un pedido del back up", sostuvo.

Asimismo, Caruajulca Quispe dijo desconocer la información que habría sido eliminada "porque la máquina no se pudo abrir porque está formateada".

"Ese tema es de exclusiva competencia del procurador especializado en materia constitucional", puntualizó.

Descargos de Javier Pacheco

Consultado sobre el tema por RPP, el exprocurador general Javier Pacheco indicó que no declararía a la prensa, pero explicó que solo mandó a borrar sus claves personales contenidas en la referida computadora -como el acceso a su correo, claves de ingreso a la Contraloría, y tarjetas-, mas no que formateen el equipo.

Ante ello, según dijo, el técnico de la entidad le habría explicado que lo más seguro era formatear la PC. Además, agregó que cuando asumió el cargo de procurador encontró esa misma computadora formateada.

También dijo que no se había vulnerado nada, ni generado ningún perjuicio, y que todo está consignado en la entrega de cargo, con la comisión de transferencia.