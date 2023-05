Caso 'Los Niños': declaran infundado recurso de Silvia Monteza para excluir documentos incautados

La Corte Suprema concluyó que no hubo vulneración de derechos durante los allanamientos al domicilio y oficina congresal de Silvia Monteza en la investigación preliminar del caso 'Los Niños' .

Judiciales PJ concluye que no hubo vulneración de derechos durante allanamientos

Los allanamientos a la vivienda y la oficina de Silvia Monteza y otros 16 congresistas se produjeron el 24 de marzo de este año. | Fuente: Congreso de la República

La Corte Suprema rechazó el pedido de la segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Monteza, para excluir como “medio de prueba” la documentación que fue incautada tras el allanamiento a su despacho y su vivienda ubicadas en el Cercado de Lima y en Jesús María en la investigación preliminar que se le sigue por el caso conocido como "Los Niños".

El juez Juan Carlos Checkley declaró infundada la tutela de derechos que presentó la legisladora en el que alegaba que estos elementos de convicción fueron incorporados por la Fiscalía Nación a esta investigación por fiscales que no estaban incluidos expresamente en la resolución judicial de allanamiento, hecho que vulnera el derecho a la inviolabilidad de domicilio por lo que las actas suscritas deben ser excluidas por ser “prueba prohibida”.

No obstante, el magistrado concluyó que no hubo vulneración de derechos durante estos allanamientos al anotar que tanto en el domicilio de Silvia Monteza, donde ella se encontraba, y en su oficina congresal se autorizó el ingreso de los fiscales autorizados administrativamente con lo cual se convalidó el allanamiento y no se requirió descerraje.

Asimismo, el juez Juan Carlos Checkey precisó que la Fiscalía advirtió que además de los fiscales previamente designados para esta diligencia también se podría incluir a fiscales de otras áreas que serían designados expresamente para contar con el personal necesario y suficiente para dicha diligencia de allanamiento.

Allanamientos en marzo

Cabe indicar que los citados allanamientos a la vivienda y la oficina de Silvia Monteza por parte del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder se produjeron el 24 de marzo de este año, luego que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundado el requerimiento de la Fiscalía de la Nación.

En su momento, Silvia Monteza señaló que le llamó la atención que el allanamiento se realizó luego de la denuncia periodística sobre un presunto financiamiento de Henry Shimabukuro, investigado por el caso “Gabinete en la Sombra”, a la campaña de la actual presidenta Dina Boluarte, cuando era candidata a la Vicepresidencia de la República, en el año 2021.