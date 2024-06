Judiciales Dina Boluarte: ¿qué dijo la presidenta en el último interrogatorio sobre el 'caso Rolex' ante la Fiscalía?

La presidenta Dina Boluarte fue interrogada el pasado 15 de mayo en la sede de la Fiscalía de la Nación sobre los relojes y una pulsera de alta gama que recibió del presidente gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en la que ha sido su última declaración ante el Ministerio Público sobre el denominado 'caso Rolex'.

Boluarte ya había declarado por este caso el 5 de abril de 2024, el mismo día en el que dijo ante la prensa que fue "una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes de Wilfredo Oscorima". En aquella ocasión, la presidenta no mencionó la pulsera de lujo ante los periodistas y solo se refirió a una "pulsera de bisutería fina".

En su declaración del último 15 de mayo, Boluarte se ratificó en las respuestas "de la diligencia primigenia (5 de abril 2024)", pero indicó que deseaba "agregar una confusión en el acta" que había sido leída al inicio de la diligencia por el fiscal superior Miguel Ángel Vela Costa, presente en el interrogatorio.

"Los relojes que el señor Oscorima me prestó no fue en calidad de donación como la fiscalía pretende señalar, reiteró fueron en calidad de préstamo. Así como la pulsera Bangle en calidad de préstamo; la Fiscalía también está argumentando que se me dio unos aretes los cuales niego rotundamente y reitero que no tengo ningún enriquecimiento ilícito y que todo el patrimonio que tengo es producto de mi trabajo lícito y que no he favorecido a ninguna autoridad regional o local en los decretos de urgencias", dijo la mandataria, según se lee en el documento fiscal al que RPP tuvo acceso.

Boluarte insistió en señalar que los cargos que se le imputan "son totalmente falsos", y tras declararse inocente, dijo: "a partir de este momento no voy a continuar con mi declaración conforme al marco legal porque su despacho, señor fiscal, filtra mis respuestas a la prensa".

#OJP Acta de la última declaración de Dina Boluarte ante Fiscalía por caso Rolex (15 de mayo). Aclaró haber recibido relojes y una pulsera (pero no aretes) de Wilfredo Oscorima como préstamo y no donación. Después decidió no hablar porque "el fiscal filtraba sus respuestas" pic.twitter.com/GhIQiycTvl — Carlos Villarreal (@KikesitoVH) June 13, 2024

En este momento de la audiencia, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, consultó al entonces Procurador General del Estado, Javier Pacheco, si tenía "algo que señalar u objetar a lo antes referido por la investigada", pero respondió que estaba conforme "con lo que el despacho del fiscal de la Nación decida". No obstante, Pacheco solicitó dejar asentadas sus preguntas a la investigada "en razón de garantizar los intereses del Estado en la presente causa".

Entre las preguntas emitidas por el procurador y que no fueron respondidas por Boluarte, se buscaba indagar si la mandataria había recibido presentes en calidad de donativos o regalos durante su gestión y, de ser el caso, que revele el tipo de obsequio, la fecha de la entrega y la identidad del donante.

Joyas recibidas por Boluarte valorizadas en más de 74 mil dolares

La Fiscalía de la Nación investiga a Dina Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por no haber declarado que tenía en posesión relojes Rolex y joyas valorizadas en miles de dólares, como exige la legislación peruana. De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, Boluarte habría recibido estas joyas a cambio de favorecer al gobernador de Ayacucho con asignación de presupuesto para obras en su región.

Las joyas entregadas por Oscorima a Boluarte sumarían un valor de US$ 74 582. El primer reloj recibido por la presidenta, un Rolex Datejust 36, fue comprado por Oscorima en la Casa Banchero de Lima por $18 250. Este habría sido entregado el día del cumpleaños de Boluarte, el 31 de mayo de 2023. La pulsera Bangle que se habría entregado a la mandataria habría sido comprada por Oscorima por US$ 9 900 el 25 de junio de 2023. Un Rolex Oyster Perpetual Datejuts, valorizado en $26 215, fue comprado por el gobernador de Ayacucho el 7 de septiembre de 2023 y un Rolex Day Date President Rhodium, de 18 quilates, fue adquirido el 8 de noviembre de 2023 por un monto de US$20 217.

Denuncia constitucional contra Boluarte por 'caso Rolex'

El último 27 de mayo, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex.

Según el documento al que tuvo acceso RPP, la mandataria es señalada como presunta autora de la comisión de delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de cohecho pasivo impropio.

La Fiscalía manifiesta en su denuncia constitucional que la presidenta Dina Boluarte habría actuado "dolosamente" al recibir como "donaciones" los Rolex y joyas de Wilfredo Oscorima, a cambio de Decretos y leyes otorgando presupuesto para la Región Ayacucho.

El último 5 de junio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) anunció el inicio del proceso para evaluar la denuncia constitucional presentada contra la mandataria. La presidenta de este grupo de trabajo, Lady Camones (Alianza para el Progreso) estimó que entre 10 a 15 días el informe sobre este caso estaría listo para su discusión en la subcomisión, aunque precisó que se trataría de un informe técnico sobre el procedimiento iniciado por la Fiscalía.

“El informe de calificación no versa sobre el contenido de la denuncia constitucional o si existen indicios de la comisión de un delito o alguna infracción constitucional, sino si se cumplen los requisitos de forma, según el articulo 89 del reglamento del Congreso”, dijo en entrevista en Canal N.