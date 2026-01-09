Kevin Román responde a Edgar Villanueva: "Su afán es dar declaraciones difamatorias y denigrantes por resentimiento"

Román negó el supuesto cobro de cupos en la región Apurímac, y aseguró que Ahora Nación realizó elecciones internas transparentes | Fuente: CADE

Tras las denuncias públicas realizadas por el excongresista Edgar Villanueva contra la cúpula de la organización política Ahora Nación, el militante y precandidato Kevin Román salió al frente para descalificar las acusaciones, y aseguró que estas responden a un revanchismo político que busca dañar la imagen del partido y de su líder, Alfonso López Chau.

Román sostuvo que Villanueva actúa motivado por no haber obtenido el respaldo de las bases para su candidatura al Senado, lo que habría desencadenado una campaña de desprestigio.

“Creo que el señor Villanueva (...) su punto fundamental para dar este tipo de declaraciones difamatorias, denigrantes a toda la comitiva, tanto a nuestro líder nacional, fue con intenciones tal vez de resentimiento”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Para el joven ingeniero, la actitud del exparlamentario carece de honorabilidad: “Lo que hoy estamos viendo no es una búsqueda de justicia, sino una venganza política orquestada (...) intenta sabotear la renovación de jóvenes mediante la difamación”.

Sobre la acusación contra López Chau

Respecto a la afirmación de Villanueva de que el rector de la UNI, Alfonso López Chau, estuvo preso en el penal de Lurigancho; Román reiteró que desconoce esos detalles, pero encuadró dicha "noticia" dentro de la misma estrategia de ataque.

“Yo desconocía para ser sinceros, y supongo que en un debido momento lo van a tener que aclarar, en caso sea cierto. Pero al final de cuentas creo que el señor Villanueva da este tipo de declaraciones con intenciones de resentimiento”, aseveró.

Proceso archivado y cobro de cupos

Kevin Román también respondió a la acusación personal que Villanueva lanzó en su contra sobre un presunto intento de violación a una menor. El militante aseguró ser "absolutamente inocente" y presentó como argumento que el caso fue archivado definitivamente por la Fiscalía.

“Se determinó que no existe responsabilidad alguna (...) Cuento con un certificado médico legal que demuestra científicamente que los hechos denunciados nunca existieron”, afirmó.

Finalmente, negó el supuesto cobro de cupos en la región Apurímac, y aseguró que Ahora Nación realizó elecciones internas transparentes donde "la militancia fue quien realizó las elecciones para definir a un candidato" y no hubo imposiciones "a dedo".