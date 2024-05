César Hinostroza reapareció en audiencia para pedir ejercer su autodefensa en pedido de cese de mandato de prisión preventiva

El exjuez supremo César Hinostroza pidió al Poder Judicial que le permita ejercer su autodefensa, a fin de sustentar el pedido que hizo para que se ordene el cese del mandato de prisión preventiva por 36 meses que se le impuso por el caso ‘Los cuellos blancos del puerto’.

Durante una audiencia virtual realizada este lunes, Hinostroza Pariachi quien se encuentra en la clandestinidad en Europa, pidió al Juez supremo Juan Carlos Checkley que rechace las oposiciones que formularon frente a su pedido la fiscal adjunta suprema Carol Cuba Peralta y el abogado de la Procuraduría Anticorrupción, Rony Jackfer Fernández.

Ello en atención a lo establecido en el artículo 286, inciso 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se precisa que el exmagistrado no puede ejercer su autodefensa dentro de los cinco años después de haber sido destituido del cargo judicial de Juez Supremo.

Intervención de César Hinostroza

Al respecto, César Hinostroza precisó que desde la emisión de la resolución del Congreso de la Republica que aprobó su destitución como magistrado el 06 de octubre del 2018 al seis de octubre del 2023 ya se cumplieron los cinco años de esta prohibición, por lo que ahora ya se encuentra en condiciones aptas para ejercer su profesión.

“A uno lo han matado y lo vuelven a matar. Yo no trabajo desde 2018, entonces cualquier destitución posterior, ya lo he mencionado y espero que haya una respuesta. No puede ser hasta las calendas griegas, o sea de por vida. Descansa cinco años y después puedes defenderte, no solamente a ti, sino a cualquiera”, dijo el exmagistrado supremo.

Lo sostenido por Hinostroza Pariachi fue rechazado por la representante del Ministerio Público y la defensa legal del estado al precisar que la Junta Nacional de Justicia lo destituyó como juez supremo en cuatro oportunidades por presuntos actos de corrupción siendo la última en junio del 2023 medida que, según dijeron, se encuentra vigente y consentida.

Durante esta audiencia virtual, César Hinostroza también cuestionó la imparcialidad del juez supremo Juan Carlos Checkley en las investigaciones que afronta en nuestro país.

“Siempre dejando constancia que, para mí, con el respeto que usted se merece, por los hechos objetivos no hay imparcialidad”

Tras escuchar a las partes, el juez supremo Juan Carlos Checkley anunció que notificara su decisión dentro del plazo de ley.