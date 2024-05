Nakazaki: Resolución que ordenó detención de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda tiene "defectos" y debería ser revocada

Judiciales "Reconozco que la tendencia mayoritaria es a confirmar la detención", dijo Nakazaki

"Reconozco que la tendencia mayoritaria es a confirmar la detención", dijo Nakazaki | Fuente: Composición Andina

El abogado penalista César Nakazaki señaló que el auto de detención preliminar contra Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte, y su defensa, Mateo Castañeda, debería ser revocado, debido a que existen omisiones respecto de la pertinencia de la medida, así como un análisis débil del peligro procesal.

"El auto de detención preliminar tiene una omisión gravísima, porque la única manera de privar la libertad de una persona sin que exista proceso penal es que se puntualice qué actos de investigación se podrían realizar con ellos detenidos", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Otro requisito es el peligro procesal. En ese tema se basan principalmente en la gravedad del delito, el daño sufrido por el Estado. Pero no hay un análisis grueso, fuerte de peligro procesal. En conclusión, es una resolución con defectos que no me sorprendería que una sala bien empoderada revoque. Pero reconozco que la tendencia mayoritaria es a confirmar", agregó.

"Reconozco que la tendencia mayoritaria es a confirmar la detención", dijo Nakazaki | Fuente: RPP

"El tema central es si Mateo Castañeda pasó o no pasó la frontera de un abogado"

Por otro lado, con respecto a las cartas manuscritas de Mateo Castañeda, donde señala que el exministro Carlos Morán solicitó "con insistencia" una reunión con Harvey Colchado, Nakazaki indicó que se trataría de un error, ya que el tema central reside en si Castañeda, en el ejercicio del derecho, cruzó la línea de lo profesional para hacer ofrecimientos indebidos.

"Creo que es un error hacer ese tipo de reclamos, que podría estar justificado si se violan sus derechos humanos. Pero que no lo lleve a la par al escenario donde debe ser, que es reclamo a la Fiscalía y acción de tutela ante el juez de garantía. Yo no tengo que llamar al ministro del Interior ni a la opinión pública. Yo tengo que ir al juez de garantía y decir: están violando mis derechos, y demostrarlo", manifestó.

"El tema central no es, finalmente, sus problemas con el general Morán o la Diviac. El tema concreto es si pasó o no pasó la frontera de un abogado, que puede morir con su cliente con medios lícitos, no ilícitos. Si es correcta la información por parte de los agentes encubiertos en el sentido de que, en representación de la presidenta de la República, hizo ofrecimientos de protección y mejora a los oficiales a cambio de información o resoluciones favorables en la investigación de Nicanor Boluarte", finalizó.