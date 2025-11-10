Corte Suprema evaluará este lunes si restituye prisión preventiva contra Arturo Cárdenas, vinculado a Vladimir Cerrón

Arturo Cárdenas Tovar, conocido como "Pinturita", es investigado por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre, partido que lidera el prófugo Vladimir Cerrón.

La Corte Suprema evaluará este lunes 10 de noviembre si restituye el mandato de prisión preventiva que se dictó contra el exdirigente de Perú Libre, Arturo Cárdenas Tovar, conocido como "Pinturita", y otros tres investigados por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de dicho partido político que lidera el prófugo Vladimir Cerrón.

En una audiencia virtual a realizarse a las 9:00 a. m., la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analizará el recurso de casación que presentó la Fiscalía Superior Nacional en Lavado de Activos contra la resolución que emitió la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, el 21 de diciembre del 2023, en la que revocó la decisión que emitió el juez Víctor Zúñiga, el 24 de octubre del 2023, en la que dictó prisión preventiva por 24 meses contra Cárdenas Tovar, el también exdirigente de Perú Libre, Waldys Vilcapoma Manrique, y los exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín, Eduardo Reyes Salgueran y Francisco Muedas Santana, y reformándolo declaró infundado el pedido fiscal de prisión preventiva contra todos ellos y les impuso mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 24 meses dentro de este proceso penal.

El tribunal presidido por el juez supremo César San Martín también escuchará este lunes los argumentos de los abogados de estos investigados a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

El último 7 de noviembre, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal requirió a esta sala suprema que declare fundado este recurso de casación a fin de que se ordene que otra sala de apelaciones emita un nuevo pronunciamiento con arreglo a ley.

La Fiscalía Superior Nacional en Lavado de Activos alega en su recurso de casación una vulneración de la garantía de motivación, por lo que propuso que se precise que en los casos de prisión preventiva el tribunal superior debe hacer una revisión de la motivación del juez de primera instancia y no debe entrar a cuestionamientos respecto a si alguno de los elementos investigativos ha sido o no usado en algún proceso penal, conexión o relacionado con la causa.

Ante ello, la sala suprema declaró "bien concedido" este recurso de casación para evaluar el fondo de este asunto al determinar que la Fiscalía ha cumplido con justificar la necesidad de un desarrollo de la doctrina jurisprudencial respecto a las notas características del auto de segunda instancia en materia de prisión preventiva y se ha detallado la petición alternativa correspondiente.

Caso "Los dinámicos del centro"

Cabe recordar que Arturo Cárdenas Tovar, Waldys Vilcapoma Manrique y Eduardo Reyes Salgueran recuperaron su libertad en otra investigación preparatoria que afrontan por su presunta vinculación con la organización criminal denominada "Los dinámicos del centro" en la que se les impuso mandato de comparecencia con restricciones dentro de este proceso penal.

En tanto, Francisco Muedas Santana continúa en calidad de no habido por la justicia al existir un mandato de prisión preventiva en su contra por este caso.