Vladimir Cerrón presentó nuevo pedido para afrontar en libertad investigación por presunto financiamiento ilegal de campañas de Perú Libre

El prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, presentó un nuevo pedido al Poder Judicial para afrontar en libertad la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político Perú Libre.



A través de su defensa legal, Cerrón Rojas solicita que se varíe el mandato de prisión preventiva por 24 meses que se dictó en su contra por una medida de comparecencia dentro de esta investigación preparatoria que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado.



La defensa legal de Vladimir Cerrón sustento su pedido en el numeral 2 y 3 del artículo 255 del Código Procesal Penal que establecen que la prisión preventiva puede ser revisada de oficio por el Juez y modificada o cesada si las circunstancias que la justificaron ya no se cumplen, así como la casación número 01965 -2022 de fecha 9 de marzo del 2023.



La solicitud de Vladimir Cerrón fue presentada ante el despacho del juez Leodán Cristóbal Ayala, quien programó para el miércoles 26 de noviembre a las 9:30 a. m. una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.



Cabe precisar que este es el último mandato de prisión preventiva que pesa sobre el líder de Perú Libre, quien permanece en la clandestinidad desde el 6 de octubre del 2023 a raíz de la condena de tres años y seis meses de prisión que se dictó en su contra por el caso Aeródromo Wanka, fallo que fue revocado el pasado 26 de marzo por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que lo absolvió en este proceso penal.