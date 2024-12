De Palacio de Gobierno a Palacio de Justicia: los juicios acechan a los expresidentes en 2025

Los exmandatarios Alejandro Toledo, Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski tienen procesos judiciales en cursos por temas ocurridos durante sus gestiones. De ellos, Toledo ya fue sentenciado y se espera un fallo judicial en el caso de Humala, mientras que los demás esperan sus juicios orales.

Los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Martín Vizcarra fueron protagonistas de la agenda judicial durante el 2,024 a raíz de los procesos judiciales que enfrentan y que volverán a tomar vigencia en 2025. En el siguiente informe conozca un poco más sobre las investigaciones y procesos que estos Y otros exmandatarios tienen pendientes con la justicia.

En 2024 los expresidentes del Perú estuvieron en la mira de la justicia. El caso más relevante fue el de Alejandro Toledo, condenado el 21 de octubre a 20 años de prisión por favorecer a Odebrecht en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, a cambio de recibir una coima de 35 millones de dólares.

Se le halló culpable de colusión y lavado de activos, siendo inhabilitado por 9 años para ejercer cargos públicos. Deberá pagar, junto a otros condenados, una reparación civil de más de 1 375 millones de soles y 463 millones de dólares al Estado. Las pruebas presentadas por el Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato vencieron sobre los argumentos de inocencia de Toledo.

“Soy inocente, nunca hice ningún arreglo con el señor Barata, mucho menos con el señor Maiman. Mi abogado en una entrevista con el señor Barata en Curitiba le preguntó: Señor Barata usted tiene información que el dinero que ustedes la han dado al señor Maiman ha ido a alguna cuenta del expresidente Toledo y él dijo: no”, indicó el exmandatario Toledo durante su juicio oral.

Toledo fue condenado tras ser extraditado el 23 de abril de 2023 desde los Estados Unidos. En 2025 enfrentará otro juicio por comprar propiedades a través de la empresa offshore Ecoteva Consulting Group. El gobierno estadounidense aprobó ampliar su extradición para juzgarlo por lavado de activos, por el cual la fiscalía pide 16 años y 8 meses de prisión.

El exmandatario también afronta procesos por el tramo 4 de la Interoceánica, donde la Fiscalía solicitó 35 años de prisión, por los aportes ilegales a su campaña de 2011 y el Proyecto Olmos vinculado a Odebrecht.

Juicio a Pedro Castillo

Otro expresidente que será juzgado en 2025 es Pedro Castillo, por el fallido golpe del 7 de diciembre de 2022. El juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso su enjuiciamiento el pasado 2 de noviembre. Castillo niega haber intentado asilarse en la embajada de México tras su intento de golpe.

“Si ahora me dan la oportunidad de estar libre yo no voy a fugar, al contrario, inmediatamente sería para que mi familia este conmigo, a mi lado junto a mis hijos yo no voy a fugarme del Perú, yo amo este país, yo amo a mi patria”, manifestó el exmandatario.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema tiene pendiente fijar la fecha del juicio oral de Castillo Terrones. La Fiscalía pidió 34 años de prisión e inhabilitación por 3 años y 6 meses para ejercer cargos públicos. Se le acusa de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

Castillo Terrones, recluido en el penal de Barbadillo, también afronta una prisión preventiva por 36 meses en una investigación preparatoria por el presunto delito de organización criminal a raíz de los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

Además, afronta denuncias constitucionales hechas por la Fiscalía: Por interferir en los ascensos en las fuerzas armadas y la policía; por el aparente nombramiento irregular de Juan Carrasco como ministro del Interior; y usar de manera indebida un avión militar para viajar a Jaen, en octubre de 2021. También, la fiscalía lo investiga por la aparente presentación irregular de su tesis de maestría en la Universidad César Vallejo y por favorecer a Marka Group, entonces de Sada Goray, en obras del Fondo MiVivienda.

Proceso contra Martín Vizcarra

En 2025, seguirá el juicio oral contra Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción durante su gestión como presidente regional de Moquegua (2011-2014). El proceso inició en marzo de 2021 tras declaraciones de colaboradores eficaces sobre supuestos sobornos de 2,3 millones de soles vinculados al 'Club de la Construcción' a cambio del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua. Vizcarra Cornejo también se declaró inocente.

“Señores magistrados, tal como se ha escuchado la participación de mi defensa es absolutamente claro que yo he cumplido mi función de presidente regional de Moquegua absolutamente pegado a ley, cumpliendo las normas y las competencias, en consecuencia, no he cometido delito alguno y le digo con toda seguridad que soy absolutamente inocente de los cargos, del cargo, del único cargo del cual se me está procesando”, señaló el expresidente.

El fiscal Germán Juárez Atoche pidió contra Martín Vizcarra 15 años de prisión e inhabilitación por 6 años para ejercer cargos públicos al acusarlo por cohecho pasivo propio en los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. Además, el Poder Judicial recibió una acusación complementaria solicitando 10 años de prisión por presunta colusión simple en agravio del Estado.

El 2025 será clave para definir la situación legal de los expresidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. El Poder Judicial emitirá su fallo en la etapa final del juicio oral que afronta Ollanta Humala por presuntos aportes ilegales a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011, mientras que Kuczynski deberá afrontar un juicio oral por el caso Westfield Capital, vinculado a Odebrecht.