Ollanta Humala dice que, si Odebrecht envió dinero a su campaña, lo “robó” Jorge Barata

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente Ollanta Humala (2011-2016), a quien la Fiscalía acusa de haber recibido fondos de la empresa Odebrecht para su campaña electoral de 2011, afirmó que, si la compañía brasileña llegó a enviar ese dinero a Lima, lo robó su director ejecutivo en Perú, Jorge Barata.

"Si esa tesis de que, efectivamente, Marcelo (Odebrecht) había dispuesto a Barata (para enviar dinero a su campaña), lo que yo pienso, primero, (es que) no creo que eso haya pasado, pero, si es que eso ha pasado, Barata se robó la plata", aseveró en una entrevista con EFE.

El juicio por esos presuntos aportes, y otros del Gobierno venezolano de Hugo Chávez para su campaña de 2006, está en su fase final y es probable que se conozca un veredicto en la primera semana de marzo, si bien las partes podrán apelar.

Durante el juicio, la Fiscalía ha sostenido que Humala y su esposa, Nadine Heredia, recibieron aportaciones ilícitas de Odebrecht, gracias a la intermediación del entonces presidente Luiz Inacio Lula Da Silva, y de Chávez para financiar las campañas de 2006 y 2011, por lo que considera que cometieron lavado de activos.

Su defensa ha negado los aportes e, igualmente, asegura que, si lo hubieran recibido, no supone un lavado de activos.

Barata está ocultando información, dice Ollanta Humala

En este sentido, Humala afirmó que Barata "está ocultando información" y "nunca he dicho quién le dejaba la plata en su oficina"

"Él dice que le dejaban la plata en su oficina, no sabe quién le deja; o sea, no tiene secretaria, no tiene guardián, no tiene cámara de vigilancia, no tiene un conserje que toma datos de las personas que ingresan. Hasta para pedir un pollo a la brasa te piden tus datos, pero este (Barata) curiosamente no pide datos", sostuvo.

En 2017, el exdirector de Odebrecht en Perú confesó a la Fiscalía peruana que entregó 3 millones de dólares para la campaña presidencial de Humala de 2011, en la que resultó ganador.

Acerca de este testimonio, Humala comentó que "es un caso 'sui generis', porque él tiene un problema en Brasil con los fiscales Lava Jato", ya que "denunció la presión" que le hicieron, "obligándole a alguna serie de cosas para darle un acuerdo a colaboración y amenazándolo con tenerlo más tiempo en la cárcel".

"Entonces, ha hecho todo lo que le han pedido los fiscales", dijo.

El exmandatario reiteró que siempre se han "financiado exclusivamente con lo que está" en el informe del partido y los apuntes que han mencionado, aunque admitió que pudo haber algún "desorden", porque "la campaña es una vorágine".

Acerca del testimonio del empresario Martín Belaunde Lossio, muy próximo en un inicio a Humala y que dijo haber recibido dinero en la Embajada de Venezuela en Lima para la campaña de 2006, consideró que se trata de una venganza, porque aprobó su extradición desde Bolivia por un caso de una presunta red corrupta.

"Es una venganza y es evidente la mano de la Fiscalía, porque este señor, cuando lo traigo extraditado de Bolivia, inicia un proceso de colaboración eficaz, pero recién se le han dado en el año 2024, con cosas que habría dicho en el 2016", aseguró.

Humala se convirtió en 2022 en el primer exmandatario peruano en ser juzgado por el escándalo de sobornos de Odebrecht, destapado en Brasil en el caso Lava Jato y con repercusión en una docena de países de Latinoamérica.