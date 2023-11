Delia Espinoza pide su reincorporación a la Junta de Fiscales Supremos

La fiscal suprema Delia Milagros Espinoza Valenzuela, representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNJ) desde noviembre del 2023, solicitó este martes ser reincorporada a la Junta de Fiscales Supremos (JFS) para colaborar con "el trabajo arduo que se necesita realizar en estos momentos" de crisis en la Fiscalía de la Nación.

En una carta dirigida a la JFS, recuerda el reciente destape del caso que implica a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a su detenido asesor Jaime Villanueva Barreto con una presunta red criminal dentro del Ministerio Público, hechos que considera graves por no condecirse "con un desempeño acorde al máximo cargo para el cual (Patricia Benavides) fue designada".

Ante ello, "frente a la coyuntura actual, en aras de garantizar la gobernabilidad institucional del Ministerio Público, así como el correcto funcionamiento de la Junta de Fiscales Supremos", Espinoza Valenzuela solicita que se designe a un fiscal supremo provisional o jubilado al JNE, para que ella pueda reincorporarse a sus funciones en la JFS.

En su carta, Espinoza Valenzuela advierte que su pedido de reincorporación "no significa una renuncia" a su designación en el pleno del JNE.

"Por el contrario, dada la situación adversa que se viene presentando para la digna institución que representamos, se requieren adoptar medidas extraordinarias en salvaguarda de los intereses y funciones institucionales", finaliza el documento.

El caso de Delia Espinoza

El último viernes 27 de octubre, el Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo presentada por la fiscal Delia Espinoza contra la Junta de Fiscales Supremos (JFS) para ser reincorporada al Ministerio Público.

Se trata de una batalla legal que se inició el pasado 22 de junio, cuando Espinoza Valenzuela remitió un oficio a la JFS solicitando incorporarse a dicha entidad y cumplir las funciones del cargo para el que fue elegida por concurso público: el de fiscal suprema titular.

El 2 de noviembre del 2022, Espinoza Valenzuela juró como fiscal suprema titular y solo pudo cumplir 24 horas en el puesto. Al día siguiente, en una sesión de la JFS, se decidió que sería designada como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es decir, que no asumiría ninguna plaza de las fiscalías supremas permanentes o transitorias.

"Yo asumo en principio, de buen talante (…), incorporarme al JNE. Lo que sucede es que luego de la reunión del 3 de noviembre, se me entregan recién los documentos con los cuales la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, había expuesto la imposibilidad de que yo me integre a la junta de supremos porque, presuntamente, no había presupuesto y no había un despacho para que me incorpore", indicó Espinoza en Ampliación de Noticias.

En este punto, la magistrada arguye que en la sesión se presentó un "documento falso" para justificar su designación como representante ante el JNE.

"Cuando me doy cuenta del documento falso de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales (OREF) (...) de que la Dra. Benavides estaba ocupando una fiscalía suprema a la que yo debía ir, y que al mismo tiempo era fiscal de la Nación, esa es una falsedad", subrayó.

Además, indicó que "la otra falsedad" es que el representante del JNE no ocupa una plaza en el Ministerio Público. "Son dos cosas que encuentro absolutamente irregulares", resaltó.

En ese sentido, Espinoza indicó que el oficio que remitió en junio de este año a la JFS contenía "formalmente" su "petición sustentada" para retornar a la entidad.