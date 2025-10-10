Dina Boluarte dice que "no está en su más mínimo pensamiento" dejar el país tras ser vacada por el Congreso [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La expresidenta Dina Boluarte aseguró este viernes "no está en el más mínimo pensamiento ni en su sentimiento patriotico" abandonar el Perú. Esto luego de que se conociera que la Fiscalía solicitara impedimento de salida del país para ella.

"Tan es así que tras haber vivido siete años en el extranjero he regresado a la patria porque siempre ha estado en mi corazón servir al Perú. Lo he hecho en mi calidad de presidenta de la República y estoy tranquila con mi conciencia", afirmó en declaraciones a la prensa tras salir por unos minutos de su vivienda en el distrito de Surco.

Boluarte aseguró que llegó a su casa al promediar las 3:00 a.m. y contó que tras ser vacada por el Congreso regresó a su vivienda para descansar. Además, reiteró que se encuentra tranquila pese a las investigaciones que pesan en su contra.

"Aquellos casos que están en investigación en el Ministerio Público no soy responsable de ninguno de ellos. La calma está en mi, estaré en mi hogar y estaré permanentemente en el país", puntualizó.



La exmandataria estuvo acompañada de su abogado Juan Carlos Portugal y tras dar unas breves declaraciones entró a su domicilio evitando responder las preguntas de los periodistas.

Vacada por el Congreso

El Pleno del Congreso aprobó, con 122 votos a favor, la moción de vacancia contra Dina Boluarte para destituirla como presidenta de la República. Este hecho se dio en la madrugada del viernes.

La ahora exmandataria fue vacada por su "incapacidad moral permanente" para enfrentar el embate del crimen organizado en el país. Esto a raíz del atentado que sufrió el último miércoles la orquesta de cumbia Agua Marina, durante una presentación en el Círculo Militar de Chorrillos.

Dina Boluarte | Fuente: Andina