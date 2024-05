Magistrada del TC: "Tecnologías actuales" permiten a la presidenta administrar su despacho desde el exterior

Luz Pacheco, magistrada del Tribunal Constitucional (TC), se pronunció sobre la decisión del colegiado de declarar constitucional la ley que permite a la jefe de Estado, Dina Boluarte, mantener la gestión del despacho presidencial de manera virtual cuando viaje al exterior autorizada por el Congreso.

En ese sentido, la integrante del organismo jurisdiccional dijo que entre los argumentos empleados para avalar dicha norma resaltó el desarrollo y uso de la tecnología.

“Entendemos que la posibilidad de emplear las tecnologías para poder hacerse cargo del despacho es lo que se ha podido conseguir en el siglo XXI”, manifestó Pacheco en el programa Las cosas como son de RPP.

“La Constitución fue del año 93, estaban en los comienzos del desarrollo de estas tecnologías y hoy por hoy la inmediatez de las comunicaciones es patente en todas partes”, agregó.

Asimismo, explicó que cuando el presidente viaja mantiene todas sus prerrogativas como jefe de Estado y que el último inciso del artículo 118 de la Constitución, precisa que “entre las atribuciones del presidente está el de desempeñar las labores que se le encomienden por la Constitución o por las leyes”.

“¿Qué ha hecho esta ley? Esta ley ha dicho que, si el presidente sale del país con autorización del Congreso y no hay vicepresidentes, él puede, con las tecnologías actuales, pero con medidas de seguridad, administrar su despacho desde donde esté”, aseguró.

“Creo que es lo mismo que hacemos todos hoy en día. Yo puedo firmar digitalmente una sentencia estando en Lima, Trujillo o Cusco, da lo mismo, o que, si estoy en el Ecuador o en Indonesia”, añadió.

Por último, la magistrada afirmó que, al no haber vicepresidentes, Dina Boluarte no tiene que delegar funciones presidenciales y al no estar incapacitada “sigue siendo presidente donde esté fuera o dentro del país”, y que asume, de acuerdo a ley, “todo lo que se refiere a su despacho”.