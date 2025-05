Domingo Pérez pide adelantar juicio oral contra Susana Villarán para julio y no descarta solicitar prisión preventiva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fiscal provincial José Domingo Pérez, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a su pedido para que se adelante el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, cuyo inicio fue programado por el Poder Judicial para el próximo 23 de septiembre.

Como se sabe, horas antes, en entrevista con nuestro medio, la abogada de la exburgomaestre cuestionó dicha solicitud alegando que ya han sido notificadas sobre la fecha prevista y que genera preocupación que "la cooperación internacional falle".

"Lo que a nosotros nos preocupa es que la cooperación internacional falle y en el momento en que nosotros tengamos que interrogar a alguno de los testigos brasileños, estos no acudan. Tenemos la buena voluntad de la empresa, pero es solo buena voluntad. Si ellos deciden no acudir al juicio, ¿cómo los interrogamos?", indicó la letrada.

Al respecto, Pérez Gómez replicó que su solicitud se ha realizado dentro del plazo procesal establecido y que está acorde a un fallo del Tribunal Constitucional (TC) "donde exhorta tanto a las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público para que se pueda llevar, de una manera debida y célere, este proceso penal que involucra a exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)".

"El pedido que se ha realizado desde la Fiscalía al juzgado que tiene que llevar a cabo el juzgamiento contra la exalcaldesa Susana Villarán se ha realizado dentro del plazo establecido para que dicho juzgado pueda ampliar su resolución, ya sea adicionando o aclarando el por qué no se ha tomado en cuenta una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, la 84/2024", señaló.

"La sentencia del Tribunal Constitucional, que ha recaído en este caso, se presume que tiene que ser de conocimiento de los señores jueces de juzgamiento, y al recibir la citación en la cual nos convocan para el enjuiciamiento para el mes de septiembre de este año, y dentro del plazo de los 3 días que establece el ordenamiento procesal penal, es que se le solicita a dicho juzgado que tome en consideración esta exhortación que hizo el TC para que se pueda adelantar la fecha de juzgamiento. Es decir, nosotros hemos actuado dentro del marco de la ley", indicó.

En ese sentido, aseveró que prevé que el inicio del juicio sea en el mes de julio, de modo que, hasta septiembre, se pueda agotar la etapa de notificaciones a las partes.

"Lo que ha solicitado la Fiscalía, en este caso el Equipo Especial, es que los señores jueces adelanten la fecha del juzgamiento de septiembre a un mes como julio, por ejemplo, en donde, durante el mes de junio y lo que queda de este mes se puedan agotar los actos de notificación", resaltó.

Asimismo, remarcó que "es precisamente en estos días en donde todas las partes, incluido el Ministerio Público, pueden acceder al expediente judicial, solicitar las copias, [y] solicitar algún tipo de operación respecto a la formación del expediente judicial".

"Las pruebas ya han sido ofrecidas, admitidas. Lo que está pendiente es que se actúe en el enjuiciamiento. Si es que el Poder Judicial accede al pedido que ha hecho la Fiscalía y toma en consideración esta exhortación que hizo el TC sobre este caso, perfectamente en lo que transcurre de este mes y el mes siguiente, se puede agotar cualquier solicitud que tenga la defensa y con lo cual se garantiza que el juzgamiento se pueda iniciar en el mes de julio", refirió.

Domingo Pérez no descarta solicitar prisión preventiva contra Villarán

Más temprano, la abogada de la exalcaldesa de Lima indicó en RPP que su patrocinada "no tiene ninguna intención de salir del país", ni siquiera de Lima, con lo que descartó algún peligro de fuga. No obstante, el fiscal Domingo Pérez no descartó la posibilidad de solicitar prisión preventiva.

"Nosotros hemos adoptado todas las medidas cautelares necesarias para el caso de la exalcaldesa Susana Villarán, pero también usted recordará muy bien que este Congreso de la República ha establecido un límite en relación al plazo de duración de cualquier medida, incluso la comparecencia con restricciones a 36 meses. Nosotros estamos agotando todas las acciones que sean necesarias para evitar la fuga que podría darse", refirió.

Sin embargo, enfatizó que "esa es una situación que nosotros vamos evaluando constantemente conjuntamente con la Policía para solicitar, de ser el caso, al juez de la investigación preparatoria", y que no podía adelantar si, en efecto, solicitará dicha medida.

"Esa es una decisión que no la puedo yo indicar a través de un medio de comunicación, pero siempre hago de conocimiento que tengan la confianza y la garantía que, desde el Ministerio Público, estamos agotando todas las medidas necesarias para que puedan comparecer en este juzgamiento no solamente la exalcaldesa de Lima, sino todos los acusados en este proceso", señaló.

Finalmente, sostuvo que el Equipo Especial Lava Jato está a la espera de "que la cooperación judicial con las autoridades brasileñas se pueda restablecer y se pueda llevar a cabo este juzgamiento con plena actuación de la prueba, es decir, todos aquellos exfuncionarios de Odebrecht y OAS que residen en el Brasil tengan que declarar para este juzgamiento, a través de este mecanismo de la cooperación judicial internacional".

"Pero también hay que tener en cuenta que hay ciertos factores en el orden nacional que están tratando de dificultar esta cooperación. La comisión multipartidaria del Congreso de la República que ha iniciado una investigación política en relación al acuerdo de colaboración eficaz es uno de los factores que también ha tenido en cuenta la autoridad brasileña para poder suspender esta cooperación", refirió.

"Yo solamente estoy a la expectativa de que se pueda adelantar la fecha y la hora del juzgamiento para que ustedes escuchen los alegatos que tiene la fiscalía y las pruebas con las que va a solicitar que se imponga una pena privativa de la libertad", puntualizó.