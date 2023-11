Federación de Trabajadores del Ministerio Público pide que Patricia Benavides “dé un paso al costado”

La Federación de Trabajadores del Ministerio Público consideró este lunes que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, debe dar un paso al costado, para que la investigación en la que está involucrada se realice de forma más trasparente.

Así lo confirmó a RPP Noticias el secretario general de la Federación de Trabajadores del Ministerio Público, David Hereña Espinoza, quien sostuvo que la posición de su gremio es que se realice una investigación trasparente en la que todas las partes se puedan defender por igual.

“La posición de nuestra federación es por supuesto que se haga una investigación trasparente, una investigación correcta, donde todas las partes tengan derecho a defenderse en igualdad de armas y que puedan esclarecerse los hechos que se han venido investigando”, sostuvo.

“No sabemos los pormenores de la investigación, no sabemos más allá de lo que sabe toda la población, pero creo que en aras de que haya una investigación trasparente como le decía en misma consonancia y en coherencia a ello creemos que la fiscal de la Nación debería dar un paso al costado para permitir una investigación más trasparente y que no se dude de la imparcialidad o la posible injerencia que pudiera haber”, añadió.

Cuestiona enfrentamiento entre Ejecutivo y Fiscalía

Asimismo, sostuvo que el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Ministerio Público perjudicará a los trabajadores de esta entidad, debido a que sus demandas por incrementos salariales no serán tomadas en cuenta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

“Lamentablemente esta crisis de enfrentamiento que hay entre el Ejecutivo y el Ministerio Público definitivamente nos va a perjudicar a nosotros en nuestras justas demandas. Nosotros tenemos compañeros CAS que hace más de 10 años no tienen un sol de aumento, compañeros 728 que hace 5 años no tienen aumento, compañeros 276 que han dado su vida por la institución y no tienen una justa pensión de cesantía”, dijo.

Al ser consultado sobre si apoyaban a la fiscal Marita Barreto, luego de que la fiscal de la Nación la sacara del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, el secretario general sostuvo que no ponen las manos al fuego por nadie y que solo piden una investigación objetiva que no perjudique a los trabajadores del Ministerio Público.