Fiscal de la Nación advierte que proyecto de Jorge Montoya busca quebrantar orden constitucional para volver a los años 90

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, advirtió que el proyecto de ley que alista la bancada derechista de Renovación Popular —y que plantea declarar en emergencia y reorganizar el Ministerio Público— busca traerse abajo las investigaciones en curso contra los altos funcionarios.



“Con una medida de esta naturaleza, lo que en verdad se busca es evitar y frustrar las investigaciones de los altos funcionarios que vienen llevándose a cabo y con ello también de las investigaciones que se vienen desarrollando por parte de los equipos especiales de fiscales: Lava Jato, Cuellos blancos, Casos con víctimas durante las protestas sociales y Corrupción en el poder; y además de las investigaciones que se tramitan en los sistemas especializados de fiscales de corrupción de funcionarios, crimen organizado y otros”, cuestionó en un pronunciamiento difundido en las redes sociales del organismo autónomo.



Villena Campana enfatizó que la iniciativa del congresista conservador Jorge Montoya, que contempla cesar de inmediato a los fiscales supremos titulares, “pretende claramente quebrantar el orden constitucional y democrático con el propósito de volver a los inicios de los años noventa”, en referencia al régimen de Alberto Fujimori, quien, tras dar un golpe de Estado el 5 de abril de 1992, dispuso la reorganización del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.



“Este proyecto de ley abiertamente inconstitucional y arbitrario evidentemente vulneraría el Estado constitucional de derecho, la autonomía e independencia del Ministerio Público y el equilibrio de poderes, esencial en una verdadera democracia”, dijo.

"Exigimos que se respete nuestra institución"

El titular del Ministerio Público cuestionó, además, que no solo se pretendería destituir sistemáticamente a los fiscales de todas las instancias, sino también al personal administrativo. “¿Acaso ya se tienen listos los nombres de las personas que nos reemplazarían de inmediato como en los años noventa?”, se preguntó.

En ese hilo conductor, Carlos Villena rechazó categóricamente la iniciativa del parlamentario Jorge Montoya y exigió respeto para el Ministerio Público, al tiempo que consideró que sean los órganos competentes legalmente los que investiguen a los fiscales que se encuentran comprometidos en actos irregulares o delictivos.

“No nos oponemos a las acciones que deban adoptarse, con fines de reforma y fortalecimiento del sistema de justicia, como la implementación de los nueve objetivos prioritarios de la política pública de reforma del sistema de justicia vigente, donde incluso se prevé la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que, en la actualidad, se viene trabajando desde una comisión institucional”, aseguró.

El fiscal de la Nación invocó también a la ciudadanía a mantenerse alerta ante esta situación. “Reiterar que quien habla no tiene compromiso con nadie, no tengo reuniones ocultas con ningún alto funcionario. Tampoco he sido ni estoy siendo coaccionado por persona ni periodista alguno”, añadió.