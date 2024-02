Pablo Sánchez rechazó las declaraciones de Jaime Villanueva: “Jamás me atrevería a pedir favores contrarios a la ley”

El fiscal supremo titular Pablo Sánchez negó y rechazó las declaraciones de Jaime Villanueva Barreto, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante el Ministerio Público.



En un breve pronunciamiento, consideró que los dichos de Villanueva Barreto son "tendenciosos, guiados por resentimientos y odios sin acreditación alguna y que serán debidamente esclarecidos ante la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación".

¿Tomará medidas legales?

La semana pasada, RPP informó que Villanueva, en su declaración del pasado 24 de enero, había asegurado que Benavides Vargas contó en una reunión que acordó con Sánchez Velarde archivar una investigación contra este último por presunta negociación incompatible, a cambio de que haga lo mismo con el caso que tenía su hermana Rosa Ruth.

"En mi trayectoria profesional siempre he actuado con prudencia tanto en lo público como en lo privado, y jamás me atrevería a pedir favores contrarios a la ley. Quienes realmente me conocen pueden dar fe de ello", señaló.

El fiscal supremo titular añadió que deja a salvo su derecho a ejercer acciones judiciales contra Jaime Villanueva Barreto.

El jueves 15 de febrero, la Fiscalía de la Nación, por intermedio del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, decidió iniciar una investigación preliminar contra Pablo Sánchez por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico.