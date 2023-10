Fiscal Germán Juárez tilda de "desproporcionada" la suspensión de Rafael Vela y espera que sea dejada sin efecto

El fiscal Germán Juárez Atoche consideró “desproporcionada” y “arbitraria” la suspensión por más de ocho meses del fiscal superior Rafael Vela, que le impuso la Autoridad de Control del Ministerio Público por haber comentado respecto de resoluciones judiciales.

Según señaló al dominical Panorama, los fiscales tienen derecho a criticar las resoluciones amparados en el derecho a la opinión que garantiza la Constitución. En esa línea, explicó que también están en la obligación de pronunciarse sobre diversos casos, pues hay abogados que son entrevistados en medios y muchas veces desinforman.

“Lo que pasa es que muchas veces los abogados de manera interesada, lógicamente, brindan una información cuando son entrevistados a través de diferentes medios de comunicación y muchas veces desinformar y creo que nosotros estamos en la obligación también de informar a la ciudadanía de cómo son en realidad los hechos que viene investigando el Ministerio Público, que son materia de acusación, dijo.

“Pienso que esa resolución es arbitraria y el doctor Vela la va a impugnar, y estoy seguro de que la instancia superior con un elevado criterio la va a dejar sin efecto”, indicó.

Fiscal Domingo Pérez cree que será el próximo suspendido

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez Gómez también cuestionó la sanción contra Vela Barba y consideró que el siguiente en ser suspendido sería él, pues se le imputan los mismos cargos en los procesos disciplinarios que afronta.

“Entiendo que la siguiente suspensión va a ser dictada para mí (…). Es una situación que no es regular, es una situación que también está sucediendo en los órganos de control, me ha imputado faltas disciplinarias por ejercer el derecho a informar a la opinión pública, por el derecho a expresar respecto a aquellos casos que la ciudadanía, la colectividad, necesitan conocer”, sostuvo al dominical Panorama.

Asimismo, el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato indicó que la suspensión que afronta el coordinador de dicho grupo le genera preocupación, pues está en fases decisivas de diversos casos que involucran a expresidentes y políticos. Sin embargo, adelantó que, si es que la Autoridad de Control del Ministerio Público llega a suspenderlo, apelaría a esa decisión.

“Estoy ad-portas, en menos de una semana, de iniciar el juzgamiento contra el expresidente Alejandro Toledo, estoy a la espera de que dicten el auto de enjuiciamiento para iniciar el juicio oral contra Keiko Fujimori, me encuentro actualmente ya concluyendo lo que vendría a ser el juzgamiento en el caso Metro de Lima y obviamente me preocupa que una medida como esta me saque de esos casos”, sostuvo.

“Definitivamente, tengo que ejercer los derechos para mantenerme en la función pública, porque nosotros representamos a la sociedad que ha sido agraviada por el delito, no representamos intereses privados”, añadió.