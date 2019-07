Humberto Abanto, abogado del exministro fujimorista Jaime Yoshiyama, consideró que a su defendido le corresponde ser internado nuevamente en el penal Miguel Castro Castro, luego de que este lunes el Poder Judicial declarara improcedente su traslado al penal Ancón I.

Jaime Yoshiyama y el exasesor de Keiko Fujimori, Pier Figari, fueron inicialmente internados en el penal Miguel Castro Castro para cumplir sus mandatos de prisión preventiva. Sin embargo, la Fiscalía requirió el traslado argumentado que existía el peligro de obstaculización a la justicia al permanecer juntos en el mismo centro. Entonces, el despacho del juez Víctor Zúñiga Urday dispuso el traslado del primero a Ancón I y del segundo a Ancón II; sin embargo, esta resolución fue revocada este lunes por la Sala Nacional de Apelaciones.

"Corresponde que la sala devuelva el expediente al juzgado de investigación preparatoria del magistrado (Víctor) Zúñiga y él proceda a ejecutar esta resolución. Va a tener que oficiar al INPE para decirle 'lo que les dije ha sido revocado, así que ustedes tomen sus previsiones'... Debería regresar [a Castro Castro]", dijo Abanto en entrevista con el programa Nada Está Dicho en RPP Noticias.

Si no sucede eso, el abogado señala que se verá obligado a "interponer un hábeas corpus correctivo".

"El problema es que la obstaculización no se basa en la posibilidad, sino en la probabilidad y hasta ahora la Fiscalía no ha mostrado que eso sea probable. Tiene el dicho de un aspirante a colaborador eficaz... pero no se han tomado el trabajo de corroborar el dicho", agregó al respecto Abanto.

En manos del INPE

El abogado señaló que si bien el juez solicita el encarcelamiento de un procesado, es el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) el que decide a cuál. "Solamente el INPE tiene el poder de establecer a qué centro penitenciario va un interno, y entonces dice 'yo voy a hacer mi evaluación', pero cumple con el mandato dentro del ámbito de su competencia. Dice 'yo voy a ver dónde lo voy a enviar, pero sí lo voy a trasladar porque el juez me lo está pidiendo'.

Por otro lado, indicó que, a diferencia de algunos miembros del partido, no está en sus próximos planes presentar el caso de su patrocinado en instancias internacionales, pues primero agotarán los fueros nacionales. Aún está por definirse la casación en la Corte Suprema y luego, en caso de que sea desfavorable, en el Tribunal Constitucional.

"Pero sí quiero señalar que es evidente que hay una interferencia de fuerzas extrañas al procidimiento para alterar o adulterar la decisión que está por venir en la casación".

Sin mencionar nombres, dijo que se refiere a "quienes administran los audios que ha recabado el Ministerio Público en una investigación y los propapalan en los medios de comunicación, realmente están introduciendo una distorsión en el procedimiento, que nos ha llevado a que el día 5 que teníamos la audiencia [de casación] y se interrumpe porque presentan el día anterior un audio de uno de los jueces supremos y que no tiene ningún contenido censurable".