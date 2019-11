Giuliana Loza: "TC también tendría que evaluar declaración de Dionisio Romero"

Giuliana Loza: "Le duela a quien le duela, en el caso de Fuerza Popular el aporte de Odebrecht no está probado" | Fuente: Andina

En su declaración ante el fiscal José Domingo Pérez, el presidente del Directorio de Credicorp Ltd., Dionisio Romero Paoletti, reveló que realizó un aporte en efectivo de 3,65 millones de dólares para la campaña de Keiko Fujimori del 2011. En un comunicado, el empresario aseguró que la donación “no incurrió en ninguna responsabilidad legal”.

Romero Paoletti recordó que realizó este aporte debido a que consideraba que era responsabilidad de Credicorp apoyar la alternativa política que tenía las mayores posibilidades de enfrentar la amenaza del chavismo, pues Perú podía "sufrir" el mismo destino que Venezuela.

"Así, entre finales del 2010 y el 2011, en momentos diferentes de las dos vueltas del proceso electoral, Credicorp Ltd. realizó varios aportes a Fuerza Popular que totalizaron US$3,65 millones. Fue, sin duda, una cifra excepcional que se explica en el contexto de la amenaza igualmente excepcional del chavismo", relató.

En este contexto, la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, comentó la decisión del presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, de poner a disposición de las partes las copias certificadas con las declaraciones del sobrino de Jaime Yoshiyama, Jorge Yoshiyama.

“Si es que ingresan lo del señor Yoshiyama tendrían que ingresar también lo de Romero, que evidencia a todas luces que aquí no existe el delito de lavado de activos. Aquí lo que existe es un aporte lícito, documentado, porque ya lo documentó contablemente el señor Romero ante la Fiscalía que no tiene aquí ningún acto delictivo”, apuntó en declaraciones a “La Rotativa del Aire”, de RPP Noticias.

Asimismo, la abogada de Fujimori recalcó que el dinero era entregado por parte de empresarios nacionales a Jaime Yoshiyama, y que en el caso de Fuerza Popular, "ningún aporte monetario de Odebrecht está probado".

“El señor Jaime Yoshiyama siempre dijo: me comprometo a entregar los nombres de quienes me hicieron los aportes. El día de hoy él, respetando fielmente (porque ni él ni la señora Fujimori han dado el nombre del señor Romero) ha sido el señor Romero quien levantó esta reserva. (…) Le duela a quien le duela, en el caso de Fuerza Popular el aporte de Odebrecht no está probado. No hay elemento de convicción que se sustente”, indicó.

Finalmente, Loza aseguró que la declaración de Jorge Yoshiyama “fue filtrada sospechosamente” el mismo día que se debatía el hábeas corpus de Keiko Fujimori y que, además, lo revelado es contradictorio con lo dicho por él mismo el año pasado.

“Misteriosamente y sospechosamente, el 4 de noviembre cambia la versión y dice ‘no, mi tío me dijo que era de Odebrecht’, cuando el tío ha dicho que es de empresarios nacionales. ¿Quién está mintiendo aquí? Es la misma vertiente del dinero: el dinero de Romero a través de Yoshiyama”, señaló.