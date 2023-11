Henry Shimabukuro insiste en no declarar ante el Congreso: "Tengo el derecho de declararme en rebeldía"

Judiciales Henry Shimabukuro: "No quise responder. Ya hice mis declaraciones"

Henry Shimabukuro, asesor de Palacio de Gobierno | Fuente: RPP

El exasesor de Palacio de Gobierno e investigado por el caso 'Gabinete en la sombra', Henry Shimabukuro, insistió este jueves en señalar que no tiene "nada que declarar" ante la Comisión de Defensa del Congreso porque ya declaró ante la Fiscalía de la Nación.

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire, el empresario explicó las razones para guardar silencio ante las preguntas de la titular del grupo parlamentario Patricia Chirinos, a quien cuestionó por sus investigaciones en el Ministerio Público.

"Es que esas preguntas ya me las han preguntado en la Fiscalía (...) tengo el derecho de guardar silencio, en declararme en insurgencia y rebeldía ante un poder que no lo considero poder del Estado", dijo. "No quise responder. Ya hice mis declaraciones, todas las preguntas que me han hecho y más preguntas ante la Fiscalía. Ya está en una carpeta fiscal reservada", agregó.

Henry Shimabukuro argumentó también que su detención y cita en el Congreso forma parte de una "cortina de humo".



"El día de ayer yo debí haber asistido a la comisión del Congreso, no han querido recibirme, han esperado hasta el día de hoy a la misma hora para que la señora Patricia Benavides tenía una citación en el Congreso. No querían recibirme. Incluso el magistrado donde yo estaba detenido se incomodó y dijo yo cumplí con mi trabajo, se lo entrego en el trabajo y ustedes vean", relató.

"Fray Vásquez nunca viajó con nosotros"

Además, Henry Shimabukuro precisó que el sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo, no viajó en el avión presidencial en junio del 2022 para fugar de la justicia.

"Fray Vásquez Castillo nunca viajó con nosotros y eso se demostró porque la Fiscalía luego fue a intervenir el Grupo Aéreo N° 8, pidió las cámaras de seguridad y nunca estuvo Fray Vásquez, estuvieron otros sobrinos", manifestó.

Ratifica aporte a campaña de Boluarte

De otro lado, Henry Shimabukuro ratificó su aporte en la campaña de la ahora presidenta de la República, Dina Boluarte y aseguró que esta información se encuentra en una carpeta fiscal. Sin embargo, no precisó la cifra de los aportes.

"Todo en contra de la señora Dina Boluarte, que la Fiscalía lo tengo guardado es otra cosa", afirmó sobre información entregada a la Fiscalía contra la presidenta de la República.

Henry Shimabukuro se mostró sorprendido con la presidenta Dina Boluarte al negar su cercanía con él, a pesar de que viajaban juntos en camioneta y en avión junto a su hermano Nicanor.

"Lo ratifico. Ella hace poco salió a decir en los medios que no tenía ni para el pasaje, por supuesto nunca tenía para el pasaje ni para la gaseosa. Todo lo he puesto yo. No diga Pedro Castillo, nunca he aportado al presidente Pedro Castillo, a la señora Dina Boluarte sí", agregó.



El martes 28 de noviembre la Policía Nacional detuvo Henry Shimabukuro en el distrito limeño de Santiago de Surco con motivo de su inasistencia reiterativa a las sesiones de la comisión de Defensa del Congreso que lo investiga por el delito de peculado de uso.