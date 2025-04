El caso Saweto revive 11 años después de la desaparición de cuatro defensores ambientales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En setiembre del 2014, cuatro defensores ambientales desaparecieron tras denunciar prácticas de tala ilegal en la Amazonía. Según la fiscalía, Edwin Díaz, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quinticima, dirigentes de la comunidad nativa Saweto, en la región Ucayali, fueron emboscados y luego asesinados, en lo que se denominaría el 'Caso Saweto'.

Los involucrados en el presunto asesinato fueron cinco personas que previamente ya habían sido denunciadas por grupos indígenas de realizar prácticas de tala ilegal. La defensa de los acusados considera que no hay elementos claros para condenarlos, y entre sus argumentos señalan que no se ha logrado encontrar los restos de todos los defensores ambientales.

"Él y otros dirigentes de la comunidad venían denunciando a grupos de madereros que estaban traficando madera en territorio de la comunidad. Ellos ya habían denunciado en reiteradas oportunidades esta situación. Lo que dice la fiscalía es que eso sería la conspiración del asesinato contra estas personas, líderes de las comunidades indígenas", dijo a RPP Susy Diaz, abogada especialista en Derechos Humanos.

Los familiares de los defensores ambientales tuvieron que esperar nueve años para una primera resolución que sentenció a Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta a 28 años de prisión, el 27 de febrero del 2023. Sin embargo, en agosto de ese año, otro juzgado declaró nula la sentencia por “deficiente investigación fiscal” y ordenó un nuevo juicio oral.

Así, en abril del 2024, se emitió una nueva sentencia; esta vez de 28 años y tres meses de prisión en contra de Hugo Soria y José Estrada, y los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix. Los cuatro son acusados de ser responsables mediatos y materiales de la muerte de los líderes de Saweto.

La sentencia para un quinto acusado, Eurico Mapes Gómez, quedó suspendida por ser declarado reo contumaz al no presentarse al juicio.

"Estamos buscando justicia. Yo necesito justicia. ¿Por qué? Cuántos años estoy caminando, pidiendo justicia. Ya estoy jubilándome, para mí, yo me siento indignada que el Estado no me está atendiendo. Soy peruana, no vengo de otro país", dijo a RPP Ergilda Rengifo, pareja de Jorge Ríos, uno de los desaparecidos.

Continúan amenazas contra defensores ambientales

Herlin Odicio, vicepresidente de la Organización Regional Aidesep en Ucayali (Orau), afirmó que las amenazas a defensores ambientales continúan y el miedo a denunciar es mayor. De acuerdo a Orau, en la región se han registrado 19 asesinatos a defensores ambientales desde el 2010 hasta la fecha.

"La vulnerabilidad es en el tema de tráfico de tierras, tala ilegal, tráfico de vida silvestre, minería, narcotráfico que directamente afecta a defensores y defensoras indígenas donde hay mucha presión, porque el mismo gobierno está incentivando la apertura de carreteras y otros proyectos alternativos como la palma aceitera", dice el dirigente.

De acuerdo a cifras de la Prefectura en Ucayali, se han entregado 38 resoluciones de garantías personales a 105 defensores de derechos humanos desde el 2020 al 2024, y según la Policía, los delitos ambientales más comunes son contra los recursos naturales.

La audiencia de apelación del Caso Saweto se inició este 22 de abril.