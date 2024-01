Juan Carlos Villena consideró que el Congreso no debió inhabilitar a Zoraida Ávalos: "No era lo correcto"

Judiciales El fiscal de la Nación consideró que Zoraida Ávalos fue suspendida por interpretar una norma

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en diálogo con RPP, su primera entrevista brindada a un medio de comunicación, se pronunció en torno a la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos por parte del Parlamento.

Como se sabe, el 21 de junio del año pasado, el pleno del Congreso decidió inhabilitar por cinco años a Ávalos Rivera con 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones. Además, se aprobó formular acusación penal en su contra por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

La medida se fundamentó en un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que señalaba que la exfiscal de la Nación no abrió investigación contra el expresidente Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción.

La decisión "no era la correcta"

Al respecto, Villena Campana consideró que la decisión del Parlamento no fue la correcta, puesto que se fundamentó en la interpretación discrecional de una norma por parte de Ávalos Rivera.

"Es una decisión que no era la correcta porque se trata de una interpretación de una norma, y por ello, jueces (y) fiscales no podrían ser sancionados (…) Si uno interpreta una norma, ¿constituye delito? No", indicó.

En ese sentido, señaló que dichas interpretaciones sí constituyen delitos cuando "se aplican normas derogadas" o "se invocan pruebas que no existen".

"En mi concepto, creo que (lo actuado por el Congreso) no era lo debido", subrayó.

Por otro lado, el titular del Ministerio Público también se pronunció sobre el proyecto de ley presentado por Gladys Echaíz (Renovación Popular) para crear la Escuela de la Magistratura, entidad que reemplazaría a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"He leído de manera rápida la norma. En principio, ya tenemos una Academia de la Magistratura (AMAG) que capacita a jueces, fiscales, auxiliares jurisdiccionales (...), incluso a abogados aspirantes a la magistratura. Creo que debería fortalecerse la AMAG; y todo lo que se propone ahí, evaluarse, estudiarse para la (entidad)", indicó.

"(El proyecto) implicaría suprimir la AMAG y la JNJ. En mi concepto, por lo menos, no es el momento. Creo que hoy debe fortalecerse la institucionalidad más que suprimir estas instituciones", agregó.

"La institucionalidad está en peligro"

A su vez, Villena Campana consideró que la "institucionalidad" en el país se encuentra en peligro, dados los recientes cuestionamientos a instituciones autónomas como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Junta Nacional de Justicia (JNJ) o la Academia de la Magistratura (AMAG).

"Yo creo que sí (está en peligro), porque ha habido, por lo menos, cuestionamientos a ciertos organismos como la JNJ, el JNE, la Academia de la Magistratura, que se quieren suprimir o reformar de manera absoluta", indicó.

"Creo que no es prudente, siempre hay espacio para mejorar esas instituciones, siempre hay motivos para modificar quizá su ley orgánica, para hacerla más eficaz, eso puede hacerse. Pero suprimir esas instituciones, no es lo más adecuado", agregó.

Consultado sobre la pretensión impulsada en el Parlamento para suspender a los 7 magistrados de la JNJ, el fiscal de la Nación evitó pronunciarse al respecto; pero consideró que la creación de dicha entidad autónoma, en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), fue positiva.

"Reemplazar el CNM creo que sí fue adecuado. Ahora habrá que evaluar la labor de la JNJ. Para algunos habrá cumplido un rol importante y quizá para otros habrá cuestionamientos (…) Pero creo que los cuestionamientos no son de la magnitud que fueron los necesarios para cambiar al CNM", puntualizó.

A su vez, Villena recalcó que no tiene coordinadores ni asesores, y también que no se ha reunido con ningún parlamentario hasta el momento.

"No tengo coordinadores, no tengo asesores en este momento (…) No he tenido reunión con ningún congresista. Tenemos investigaciones contra congresistas y altos funcionarios, pero no me reuní con ninguno de ellos", anotó.