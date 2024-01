Elio Riera sobre ampliación de extradición de Alberto Fujimori: "Es una oportunidad para demostrar su inocencia"

Judiciales El exmandatario fue excarcelado luego de que el Tribunal Constitucional desacatara una resolución de la Corte IDH

El exmandatario fue excarcelado luego de que el Tribunal Constitucional desacatara una resolución de la Corte IDH. | Fuente: Andina

Elio Riera, abogado del exmandatario Alberto Fujimori, se refirió a la ampliación de extradición de su patrocinado dictaminada por la Fiscalía Suprema de Chile y precisó que se trata de una oportunidad para que el expresidente demuestra su inocencia.

Como se recuerda, a raíz de este hecho Fujimori podrá ser procesado por el asesinato de la familia Ventosilla, las esterilizaciones forzadas, la entrega de fusiles a las FARC, la matanza de internos en el penal Castro Castro, las ejecuciones extrajudiciales en la operación Chavín de Huántar, la adquisición de un canal de televisión para el Servicio de Inteligencia Nacional, la represión en agravio de los integrantes del movimiento 13 N, y la revelación de secretos de Estado.

"Esta ampliación de extradición se da a raíz de solicitudes presentadas durante el gobierno del señor Castillo, impulsadas públicamente por el señor Aníbal Torres cuando hacía referencia que era necesario continuar con estos procesos", dijo Riera en Ampliación de Noticias de RPP.

"Deben de tener en consideración que ya el Tribunal Constitucional emitió un pronunciamiento que no está siendo valorado. Así como en el Estado peruano tenemos al Tribunal Constitucional, en Chile también existe un Tribunal de Garantías Constitucionales al cual tendremos que recurrir en la medida en que seamos notificados y corroboremos que no se cumplan los requisitos en el tratado de extradición de Perú y Chile. No es una sentencia, sino han indicado que se proceda con la investigación aquí en Perú. Y será una oportunidad para demostrar la inocencia del señor expresidente", agregó.

El exmandatario fue excarcelado luego de que el Tribunal Constitucional desacatara una resolución de la Corte IDH | Fuente: RPP

Elio Riera pretende que Fujimori deje de ser investigado en caso Pativilca y participe como testigo

En otro momento, Riera pretendió extender el derecho de gracia para que su patrocinado no sea juzgado por las torturas y los asesinatos del caso Pativilca y que únicamente participe en calidad de testigo.

"Lo que yo propongo es que, en aplicación a lo que indica el Tribunal Constitucional, el señor expresidente no debería ser juzgado. Pero sí puede ser incluido como testigo. El derecho a la verdad puede servir en la medida en que se respeten los derechos incluidos en la Constitución. Definitivamente el señor expresidente debe participar en calidad de testigo para que pueda encontrarse la verdad", finalizó.