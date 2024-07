Lo que diga o no diga Jorge Barata no es tan importante para continuar con el proceso, señala Carlos Caro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Barata no cumplió con las condiciones establecidas en el acuerdo de colaboración eficaz

El abogado penalista Carlos Caro se refirió a la revocación de beneficios como parte del acuerdo de colaboración eficaz del exsuperintendente de Odebrecht en Perú Jorge Barata y precisó que si bien lo declarado no podría ser utilizado en su contra, esto no afectaría a lo dicho respecto de los imputados, pues "no es tan importante para continuar el proceso".

De acuerdo con el Artículo 481 del Código Procesal Penal, "si el Acuerdo de colaboración y beneficios es denegado por el Fiscal o desaprobado por el Juez, las diversas declaraciones formuladas por el colaborador se tendrán como inexistentes y no podrán ser utilizadas en su contra".

"Allí la norma habla de la desaprobación del acuerdo a nivel de la Fiscalía y a nivel del Poder Judicial en la etapa de homologación. La norma no se refiere expresamente a una revocatoria. Habría que interpretar que incluye la revocatoria, porque se está perdiendo el beneficio, con lo cual todo lo declarado no podría ser usado en su contra. Sin embargo, recordemos que la Fiscalía ya ha armado los casos, para bien o mal, con información del colaborador, de manera que lo que diga o no diga el colaborador no es tan importante para continuar con este proceso", dijo el jurista en Ampliación de Noticias de RPP.

"El tiene el beneficio de extinción de pena. Cuando en el mes de junio de 2019 se aprueba el acuerdo de colaboración eficaz, no es un acuerdo individual, sino que le favorece a él, a otros ejecutivos y sobre todo a la empresa. Es un acuerdo corporativo. Esta revocatoria es tardía porque no hay nada que pueda perder el señor Barata en Perú. Él puede permanecer en Brasil. Nadie lo va a sacar de ahí, porque la Constitución de Brasil garantiza el derecho de (no) ser extraditado", manifestó

"Lo que dice la Resolución Judicial de Revocatoria es que esto no afecta la colaboración eficaz de la empresa. Sin embargo, mi opinión es que, si estamos hablando del jefe, del principal delator de Odebrecht, evidentemente en la práctica es algo que puede debilitar la colaboración eficaz empresarial y en algún momento la Fiscalía debe pedir la revocatoria de la colaboración eficaz de la empresa".

Como se recuerda, Barata no cumplió con las condiciones establecidas en el acuerdo de colaboración eficaz al no declarar en el juicio contra Ollanta Humala, por lo que se le revocó los beneficios.

Si Barata viene a Lima, se expone a una prisión preventiva

En otro momento, Caro consideró improbable que Barata venga a Lima para testificar en otros casos donde se encuentra involucrado, como el caso Cócteles, ya que, revocados los beneficios de la colaboración eficaz, podría exponerse a una prisión preventiva.

"Acá puede haber una suerte de efecto dominó, porque Barata es el gran delator, el gran testigo, el gran colaborador eficaz en los casos grandes o importantes de Lava Jato peruano. En la medida que ya no sea colaborador eficaz, ya ni siquiera va a testificar o ni siquiera va a poder ratificar sus colaboraciones eficaces, porque esas actas ya no van a tener valor. Y por más de que él haga el intento de hacerlo, ya tendría que hacerlo en condición de imputado, con lo cual ya su declaración sería una declaración ya como imputado. No tendría el valor de la declaración de un testigo colaborador eficaz", aseveró.

"Es una regla matemática. Al señor Barata se le ha dado varias oportunidades y lo que él quiso alegar que no, que lo hacía por Internet, que era lo que decía el acuerdo, la justicia brasilera. Pero la orden del tribunal peruano era que venga acá. Lo que temía seguramente era venir a Perú y que algo le vaya a pasar. No quiso venir y ha perdido el acuerdo", añadió.

"Ahora que ya le han revocado el acuerdo al señor Barata, el que venga a Lima lo expone a una prisión preventiva o mínimo un impedimento de salir del país, y no creo que sea un riesgo que quiera correr", culminó.