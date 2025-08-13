Lamas Puccio: Elementos de convicción para prisión preventiva a Vizcarra "tendrán un peso significativo" en eventual sentencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado penalista Luis Lamas Puccio señaló este miércoles que los elementos de convicción, por los que se impuso cinco meses de prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra, tendrán un peso significativo en una eventual sentencia condenatoria.

En declaraciones a RPP, el letrado indicó que los elementos de convicción presentados por Fiscalía, y que el juez Jorge Chávez Tamariz consideró en su decisión se convertirán en pruebas y eventualmente, en un juicio oral, podrían determinar la sentencia contra el exmandatario.

“Los elementos de convicción tienen que haber tenido un peso significativo en el análisis de los hechos, porque esos mismos elementos de convicción se convierten en pruebas y con esas pruebas, sobre la base de lo acontecido, es bastante casi seguro, por no decir, totalmente veraz, de que la sentencia que le van a imponer cuando termine el juicio oral va a ser una sentencia condenatoria”, dijo.

Una decisión "significativa"

Lamas Puccio indicó también que la decisión del magistrado marcará “un derrotero totalmente distinto” para Martín Vizcarra, sobre quien dijo había tenido una posición privilegiada respecto de los demás acusados por temas de corrupción, pues hasta el momento había evitado una medida gravosa como la prisión preventiva.

“Evidentemente que van a interponer un recurso de apelación a la sala superior a efectos de revocar la prisión preventiva, pero de todas maneras creo es una decisión bastante importante, significativa, trascendente, por parte del Poder Judicial que a lo largo de todos estos años en muchos de estos casos mantuvo una posición bastante ambivalente respecto a este personaje de la política”, sostuvo.

“Esta situación marca un derrotero totalmente distinto, aunque todavía habrá que esperar qué cosa es lo que va a decidir la sala que tenga que ver en apelación esta disposición que ha dispuesto una prisión preventiva”, indicó.

Prisión preventiva para Martín Vizcarra

El Poder Judicial dictó la tarde de este miércoles cinco meses de prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

La decisión del juez Jorge Chávez Tamariz se dio luego de que considerara la existencia de un peligro procesal y de fuga en el caso del expresidente, además de un comportamiento cuestionable por parte del acusado.

Vizcarra es investigado como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio durante la licitación de las obras cuando fue gobernador de Moquegua.

De acuerdo con la tesis fiscal, Martín Vizcarra, cuando fue gobernador de Moquegua, habría recibido 2,3 millones de soles en coimas por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de los proyectos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.