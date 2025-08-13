Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Lamas Puccio: Elementos de convicción para prisión preventiva a Vizcarra "tendrán un peso significativo" en eventual sentencia

El abogado penalista se pronunció sobre la prisión preventiva impuesta el exmandatario .
El abogado penalista se pronunció sobre la prisión preventiva impuesta el exmandatario . | Fuente: RPP
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

El abogado penalista indicó en RPP que la orden de cinco meses de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial marcará un derrotero totalmente distinto para el exmandatario Martín Vizcarra, sobre quien dijo había aprovechado el no tener ninguna medida en su contra para hacer campaña política.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado penalista Luis Lamas Puccio señaló este miércoles que los elementos de convicción, por los que se impuso cinco meses de prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra, tendrán un peso significativo en una eventual sentencia condenatoria.

En declaraciones a RPP, el letrado indicó que los elementos de convicción presentados por Fiscalía, y que el juez Jorge Chávez Tamariz consideró en su decisión se convertirán en pruebas y eventualmente, en un juicio oral, podrían determinar la sentencia contra el exmandatario.

“Los elementos de convicción tienen que haber tenido un peso significativo en el análisis de los hechos, porque esos mismos elementos de convicción se convierten en pruebas y con esas pruebas, sobre la base de lo acontecido, es bastante casi seguro, por no decir, totalmente veraz, de que la sentencia que le van a imponer cuando termine el juicio oral va a ser una sentencia condenatoria”, dijo.

Una decisión "significativa"

Lamas Puccio indicó también que la decisión del magistrado marcará “un derrotero totalmente distinto” para Martín Vizcarra, sobre quien dijo había tenido una posición privilegiada respecto de los demás acusados por temas de corrupción, pues hasta el momento había evitado una medida gravosa como la prisión preventiva.

“Evidentemente que van a interponer un recurso de apelación a la sala superior a efectos de revocar la prisión preventiva, pero de todas maneras creo es una decisión bastante importante, significativa, trascendente, por parte del Poder Judicial que a lo largo de todos estos años en muchos de estos casos mantuvo una posición bastante ambivalente respecto a este personaje de la política”, sostuvo.

“Esta situación marca un derrotero totalmente distinto, aunque todavía habrá que esperar qué cosa es lo que va a decidir la sala que tenga que ver en apelación esta disposición que ha dispuesto una prisión preventiva”, indicó.

Prisión preventiva para Martín Vizcarra

El Poder Judicial dictó la tarde de este miércoles cinco meses de prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

La decisión del juez Jorge Chávez Tamariz se dio luego de que considerara la existencia de un peligro procesal y de fuga en el caso del expresidente, además de un comportamiento cuestionable por parte del acusado.

Vizcarra es investigado como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio durante la licitación de las obras cuando fue gobernador de Moquegua.

De acuerdo con la tesis fiscal, Martín Vizcarra, cuando fue gobernador de Moquegua, habría recibido 2,3 millones de soles en coimas por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de los proyectos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Martín Vizcarra Poder Judicial Ministerio Público Luis Lamas Puccio

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA