Luis Lamas Puccio sostiene que Betssy Chávez busca entorpecer su proceso judicial con asilo en Embajada de México

El abogado penalista Luis Lamas Puccio consideró que la decisión de Betssy Chávez de solicitar asilo en la Embajada de México se trataría de una estrategia de su defensa para "entorpecer" el proceso penal que se le sigue por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

"Acá hay otras situaciones que están correlativamente inmersas, generando la impresión que esto sería parte de una estrategia de la defensa a los efectos de ir entorpeciendo, dilatando el curso de los acontecimientos dentro del proceso penal", apuntó.

En diálogo con RPP, Lamas Puccio sostuvo que se han generado "un conglomerado de situaciones, aparentemente indistintas" que buscarían "politizar el juicio" en contra de la expremier y que han vuelto a poner sobre la balanza las relaciones bilaterales entre Perú y México.

El letrado destacó que esta decisión podría estar influenciada por una estrategia de la defensa para dilatar el proceso, lo que permitiría a Chávez argumentar la existencia de una persecución política, teoría reforzada con la solicitud de asilo y que tendría implicancias en el próximo proceso electoral.

Convulsión política entre Perú y México

"A partir de una decisión del Tribunal Constitucional respecto a lo que está sucediendo en el juicio oral, respecto a la actitud que asume la defensa, está generando una convulsión política a los efectos de -entiendo yo- prolongar el plazo del juicio oral para que no haya una sentencia condenatoria y a partir de ahí, en el caso hipotético que no se lograra una sentencia condenatoria, tomando en consideración lo que está sucediendo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto a un pedido de inhabilitación en el ejercicio de la función pública, estamos pensando que todo esto está orientado a lo que va a suceder en las próximas elecciones", remarcó.

Si bien bajo el marco legal peruano la figura del asilo político es permitida en atención a los estándares internacionales, Lamas Puccio remarcó que, en este caso, este recurso se ha convertido "en un mecanismo de impunidad internacional" que viene siendo "maximizado" por la defensa de Betssy Chávez para argumentar una supuesta persecución en su contra.

"Lo que se orienta por parte de la defensa, con razón o sin razón, es que se trataría de una persecución política que se está materializando en un juicio penal y en ese juicio penal, los magistrados tienen que tomar decisiones respecto a que la señora Chávez Chino de la noche a la mañana deja de asistir al proceso", apuntó.