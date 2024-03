Luis Pastor sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es un garrafal error, están pidiendo que no los investiguen"

Judiciales "Congresistas plantean tres delitos: abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones", señaló.

El constitucionalista Luis Pastor señaló que la denuncia constitucional presentada por los parlamentarios Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Luis Cordero e Illich López contra la fiscal suprema Delia Espinoza es un "error garrafal", pues lo que deja entrever es que no quieren que se los investigue.

"Cualquier ciudadano —y se incluye a los congresistas— tiene el derecho de accionar en la vía jurisdiccional correspondiente. En este caso, ellos están accionando ante la vía constitucional, iniciando por la etapa del Congreso de la República como denuncia constitucional. Están en esa facultad. Pero considero que es un garrafal error", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Es un tema que tiene que ver con un componente penal, pero fundamentalmente de naturaleza constitucional. Esto se plantea cuando se considera que altos funcionarios habrían cometido delitos. Ellos plantean tres delitos: abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones", manifestó.

"La denuncia constitucional refiere a que la doctora Delia Espinoza no debe investigar, sino debe ser el fiscal de la Nación. Pero todos sabemos que el fiscal de la Nación no los está investigando por un tema de que está vinculado al caso por el cual se investiga a la fiscal de la Nación. Por eso, para que no haya nulidades futuras, él se aparta y seguro lo van a convocar como testigo. Los congresistas saben que el fiscal de la Nación no los puede investigar. Entonces en buena cuenta están diciendo que no haya investigación", agregó.

"La inhabilitación es confrontacional"

En otro momento, Pastor enfatizó en que no se trata únicamente del Parlamento, sino que todo el sistema partidario estaría detrás de evitar una investigación.

"Ahí está la diferencia entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Mientras que el Poder Judicial tiene ene magistrados. Pero en la Fiscalía no. Hay un solo fiscal de la Nación. Él tiene la facultad de delegar la función investigadora", aseveró.

"(La inhabilitación) es confrontacional. Se puede convertir en un horror (...). Es una inhabilitación para justificar. Lo van a plantear como abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones, pero en el fondo lo que nos están diciendo es que no quieren que haya investigación. El sistema político partidario peruano se ha puesto de acuerdo para que no haya investigación", finalizó.