Magistrado del TC: "Un error insubsanable" declaró nulo lo actuado por la comisión investigadora del presunto fraude

Judiciales Para que no haya revanchas políticas, Gutiérrez Ticse dijo que la garantía es el respeto del debido proceso

Para que no haya revanchas políticas, Gutiérrez Ticse dijo que la garantía es el respeto del debido proceso. | Fuente: RPP

El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, explicó el fallo sobre la demanda competencial presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra el Congreso de la República. El tribuno precisó que se declaraba nulo todo lo actuado por la comisión investigadora sobre el presunto fraude electoral de 2021 debido a un "error insubsanable" de forma, ya que no se completó los votos necesarios para su conformación cuando uno de los parlamentarios cambió el sentir de su decisión.

No obstante, Gutiérrez Ticse manifestó que ello no implica que el Congreso no esté inhabilitado para ejercer el control político, pues se trataría de una prerrogativa propia de este Poder del Estado.

"Los actos parlamentarios están sujetos a diversos controles, algunos con incidencia en la parte sustantiva y otros en los aspectos formales, porque, como Poder del Estado, el Parlamento también tiene un nivel de autonomía. Hay actos políticos que nosotros hemos señalado que no son justiciables, básicamente cuando no afectan derechos fundamentales", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"En este caso, ha habido una conformación de una comisión para investigar políticamente el comportamiento de los órganos electorales en el proceso eleccionario presidencial que, técnicamente, consideramos que forman parte de las competencias políticas de una Asamblea Nacional", aseveró.

"Hubo un error insubsanable en el sentido de que no se logró los votos necesarios para poder conformar dicha comisión; por tanto, ese es un aspecto que no es coloquial, sino central. No hubo los votos necesarios. Entonces el Tribunal Constitucional ha dispuesto que ha sido inconstitucional y, por tanto, declarada nula la conformación de esta comisión", agregó.

Para que no haya revanchas políticas, Gutiérrez Ticse dijo que la garantía es el respeto del debido proceso. | Fuente: RPP

A favor de que el Congreso pueda remover a miembros del JNE

En otro momento, el magistrado dijo estar a favor de que el Congreso pueda realizar un juicio político a los miembros de los órganos electorales, pese a no estar contemplados en el artículo 99 de la Constitución. Gutiérrez Ticse precisó que en ese punto debe hacerse una reforma.

"El Congreso, a través de un juicio político, podría incluso destituir inclusive a los miembros del Tribunal Constitucional. Técnicamente lo pueden. Nosotros somos el órgano de cierre del sistema jurídico (...). La Corte Interamericana ha señalado que los magistrados de altas cortes sí podemos estar sujetos a este tipo de controles, pero con las garantías adecuadas, por ejemplo, el debido proceso", mencionó.

"No puede haber un dignatario, de cualquier nivel, que esté excento de este tipo de control. La garantía es para todos: el cumplimiento del debido proceso. Mañana nosotros podemos ser sometidos, pero tienen que garantizar nuestros derechos", finalizó.