Mauricio Fernandini dejó el penal Castro Castro tras revocarse su prisión preventiva por caso 'Fondo Mivivienda'

El periodista Mauricio Fernandini dejó esta tarde el penal de Castro Castro, en San Juan de Lurigancho (SJL), después de que el Poder Judicial revocara los 30 meses de prisión preventiva que se le impuso por el denominado caso ‘Fondo MiVivienda’.

El exconductor televisivo salió a bordo de una camioneta y agradeció a las personas que lo apoyaron durante su estancia en el recinto penitenciario donde estuvo recluido desde inicios de agosto de 2023.

Fernandini conversó con los periodistas que aguardaron por él afuera del penal, pero evitó referirse a la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos en perjuicio del Estado. Tampoco especificó si se ha acogido a la colaboración eficaz por el caso en mención.

“En estos meses he estado acompañado y lleno de afecto. No me puedo manifestar del caso, de eso se encargan mis abogados”, declaró.

El periodista alegó que su tiempo tras las rejas fue “enriquecedor”, “aleccionador” y de “crecimiento personal”.

“Si la vida te pone lecciones, aprovéchalo al máximo”, complementó.

Posteriormente, Fernandini subió las lunas del vehículo y se dirigió a su domicilio, ubicado en San Isidro.

Poder Judicial ordenó la liberación de Mauricio Fernandini

La liberación del comunicador se produce un día después de que la Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior revocara la resolución del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, emitida el 18 de enero de 2024, en el que se declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva.

A cambio de la prisión preventiva, el juzgado impuso mandato de comparecencia restringida bajo reglas de conducta; entre ellas, comparecer cada quince días sobre sus actividades ante el juzgado; no ausentarse del lugar de residencia, además de pagar una caución económica de S/ 30 000.

Fernandini se encuentra prohibido de entablar comunicación con otros investigados por el caso, entre ellos la empresaria Sada Goray, el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado; el exjefe del gabinete de asesores del MVCS, Salatiel Marrufo; entre otros.

Mauricio Fernandini y el caso Fondo MiVivienda

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) inició esta investigación cuando la empresaria Sada Goray reconoció que pagó más de cuatro millones de soles a Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que su entonces empresa Marka Group obtuviera contratos en este sector durante el gobierno de Pedro Castillo.

Según la hipótesis fiscal, la entrega ilícita de dinero de Goray a Marrufo fue para lograr el copamiento del Fondo MiVivienda y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para beneficiar sus negocios inmobiliario.

En este caso, Fernandini es acusado de ser el supuesto intermediario en las supuestas coimas que entregó Sada Goray al exfuncionario del Ministerio de Vivienda.

Durante las investigaciones, el periodista confesó que alquiló su departamento en San Isidro a S/ 10 mil mensuales durante seis meses para que su prima, Pilar Tejera, Sada Goray y Salatiel Marrufo mantuvieran sus reuniones.