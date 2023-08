Poder Judicial emitirá este miércoles resolución sobre pedido de prisión preventiva para Mauricio Fernandini y Sada Goray

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria programó para este miércoles 2 de agosto, desde las 4:00 p.m., la audiencia en la que dará a conocer su resolución sobre el pedido de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros investigados en la trama de corrupción en el Fondo MiVivienda.

La Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para ambos personajes, así como también al prófugo exesposo de Sada Goray, Luis Mesones Odar y los exintegrantes del Fondo MiVivienda, Pedro Arroyo y Roger Gavidia.

Las audiencias para ver esta solicitud del Ministerio Público iniciaron el último martes 18 de julio y culminaron este lunes 31 con el caso de Roger Gaviria Johanson.



La Fiscalía expuso los argumentos para sustentar que Goray Chong incurre en "peligro de fuga y peligro de obstaculización", por lo que correspondería imponerle la referida medida.

El fiscal adjunto provincial provisional Julio Ormeño Peves, integrante del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), reveló el testimonio de un colaborador eficaz que aseguró que la empresaria y su madre compraban "números internacionales" para "realizar actividades delictivas".

"Cometí un error"

El periodista Mauricio Fernandini pidió perdón a su familia y amigos durante una de las audiencias y reconoció haber cometido un error al ceder a uno de los favores solicitados por su prima Pilar Tejero.

"Tengo 35 años de ejercicio profesional y nunca he gestionado ningún tipo de lobby ni de intereses para privados ni para mi familia. Nunca. Es la primera vez que cedo a un favor que mi prima me pidió. Yo quiero pedir perdón a mi familia, a mis amigos, que son mi familia extendida, y a todas las personas que me han acompañado en 35 años de carrera en distintos formatos (...). A ellos les pido perdón. No soy un delincuente, soy un hombre de bien que se ha equivocado", dijo en la sesión.

Para la Fiscalía, Mauricio Fernandini y la empresaria Sada Goray serían parte de una organización criminal que estaría liderada por el expresidente Pedro Castillo y que habría operado desde Palacio de Gobierno.

A Goray se le imputa ser "cómplice primaria de delito contra la administración pública en modalidad de colusión simple y colusión agravada", lo cual ameritaría una "pena no menor de 15 años ni mayor de 16 con 6 meses".