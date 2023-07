Mauricio Fernandini en audiencia: "No soy un delincuente, soy un hombre de bien que se ha equivocado"

Judiciales "Es la primera vez que cedo a un favor que mi prima me pidió", dijo Fernandini

El periodista Mauricio Fernandini pidió perdón a su familia y amigos y dijo que cometió un error al ceder a uno de los favores solicitados por su prima Pilar Tejero. Ello, durante la audiencia de prisión preventiva en su contra en la que se le acusa de la comisión del presente delito de de colusión agravada en agravio del estado por el caso Fondo MiVivienda.

"Tengo 35 años de ejercicio profesional y nunca he gestionado ningún tipo de lobby, ni de intereses para privados ni para mi familia. Nunca. Es la primera vez que cedo a un favor que mi prima me pidió. Yo quiero pedir perdón a mi familia, a mis amigos, que son mi familia extendida, y a todas las personas que me han acompañado en 35 años de carrera en distintos formatos (...). A ellos les pido perdón. No soy un delincuente, soy un hombre de bien que se ha equivocado", dijo en la sesión.

"Lejos está de mi proceder pasar a la clandestinidad, no dar la cara. Estoy aquí como lo que le corresponde a un caballero: asumiendo y haciéndose responsable de todos y cada uno de sus actos", agregó.

Fiscalía sindica a Fernandini como parte de una organización criminal

Durante la audiencia, el fiscal Freddy Niño Torres sustentó los elementos de convicción, la prognosis de la pena y los arraigos. Posteriormente, indicó que Mauricio Fernandini y la empresaria Sada Goray serían parte de una organización criminal que estaría liderada por el expresidente Pedro Castillo y que habría operado desde Palacio de Gobierno.

Luego de la intervención de las partes, el juez Raúl Justiniano decidió suspender la sesión para indicar que estar continuaría a las 3.00 p. m. con el investigado Pedro Arroyo.