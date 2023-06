Migraciones confirma irregularidades en emisión de carné migratorio para 'El español', según El Comercio

La Superintendencia Nacional de Migraciones canceló el carné de permiso temporal de permanencia (CPP) del ciudadano extranjero Jorge Hernández Fernández, alias 'El español', investigado por presuntos delitos vinculados al expresidente Pedro Castillo.

Según el diario El Comercio, una resolución de la Dirección de Gestión Técnica y Fiscalización Migratoria dispuso la medida tras encontrar presuntas irregularidades en la gestión de dicho documento.

"Disponer que la Jefatura Zonal Lima (de Migraciones) realice las acciones para la cancelación del carnet de permiso temporal de permanencia N° 002451537, de titularidad del ciudadano de nacionalidad española Jorge Ernesto Hernández Fernández", concluye el documento.

Los hechos

Dicha resolución, siempre según el referido medio, se habría dado tras revisar el expediente de la solicitud de Hernández Fernández para regularizar su situación migratoria, trámite iniciado el 27 de octubre del 2021, durante el Gobierno de Castillo Terrones.

"La conducta procesal del administrado vulnera los principios de presunción de veracidad, de buena fe procedimental y de verdad material”, indica la entidad.

Cabe señalar que el 23 de mayo del 2022 Migraciones rechazó el pedido de 'El español', pues existía un reporte de la Interpol que indicaba que tenía antecedentes policiales en su país de origen.

Sin embargo, el 16 de septiembre de ese año, la Jefatura Zonal de Lima de Migraciones reactivó la solicitud de Jorge Hernández y, ese mismo día, le informó que debía gestionar la cita respectiva para recogerlo.

Finalmente, el 19 de setiembre, 'El Español' acude a la cita y permaneció por más de una hora en la oficina del entonces superintendente de Migraciones, Jorge Fernández. Además, al día siguiente, regresó a ese despacho en horas de la tarde.

Funcionarios implicados

En la citada resolución de Migraciones, que estaría en poder de la Fiscalía, se señala responsabilidad en funcionarios de la entidad gubernamental para expedir el documento a favor de 'El español'.

"La Jefatura Zonal Lima inobservó el principio de legalidad y del debido procedimiento, por cuanto no existe un sustento jurídico que ampare (la aprobación del carné)", indica la resolución.

"Toda vez que se ha advertido que el administrado incumple con los requisitos y condiciones exigidos (…), relativos a la presentación de la copia del pasaporte vigente y carecer de antecedentes penales, policiales y judiciales a nivel nacional e internacional o referencias de Interpol (policía internacional)”, añade.

Ante estos hechos, el citado medio contactó al exjefe zonal de Lima de Migraciones, Benjamín Godofredo, quien confirmó haber realizado las gestiones para reactivar el pedido de 'El español', tras recibir llamadas "dos veces" del entonces superintendente de la entidad.

Exsuperintendente "no recuerda" reuniones con 'El Español'

Vale recordar que el 26 de marzo de este año Jorge Fernánez, exjefe de Migraciones, en diálogo con RPP Noticias, dijo no recordar las reuniones que tuvo con 'El español' en su despacho entre el 19 y 20 de septiembre del 2022.

"Lo que ha revelado El Comercio es que el señor Jorge Hernández acudió dos veces a Migraciones, no que se haya reunido con el superintendente (...). Ese despacho está compuesto por el superintendente, por asesores del superintendente", indicó.

"No recuerdo (si me reuní con él), yo atendía a todas las personas. Hemos tenido una política de puertas abiertas y el periodismo siempre ha sido una buena fuente para saber con quién nos reuníamos. En ese momento, esa persona no estaba identificada como un posible agente de Pedro Castillo", sostuvo.

En ese sentido, aseguró que no recibió ninguna indicación por parte del entonces presidente Pedro Castillo respecto a Jorge Hernández.

"Incluso, todos los ministros que han trabajado en la época en que era superintendente saben bien que no he aceptado ningún tipo de presión. Incluso con alguno de ellos he terminado peleado. Cuando un funcionario (…) pedía algún favor, a todos los he mandado bien lejos", afirmó.