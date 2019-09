Nadine Heredia se enfrenta a un pedido de impedimento de salida del país.

La fiscal Geovana Mori Gómez solicitó al Poder Judicial que ordene el impedimento de salida del país por seis meses para Nadine Heredia Alarcón, esposa del expresidente Ollanta Humala, como parte de la investigación preliminar que se le sigue por el caso Gasoducto Sur Peruano.

La magistrada, integrante del Equipo Especial para los casos Odebrecht y Lava Jato, demandó la misma medida para Jorge Merino Tafur, Carlos Paredes, René Cornejo y Rosa María Ortiz Ríos, todos exministros del gobierno de Humala.

La misma medida fue solicitada contra otras 22 personas investigadas por el presunto delito de colusión en agravio del Estado, también en el marco del caso Gasoducto Sur Peruano.

El pedido fiscal ha sido remitido al despacho del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, quien programó para el martes 1 de octure la audiencia pública donde evaluará el requerimiento y escuchará a los abogados de Heredia Alarcón y los demás implicados.

Se pronuncian

Al respecto, el exmandatario Ollanta Huamala se pronunció a través de su cuenta de Twitter: "Odebrecht no reconoce actos de corrupción sobre Gasoducto Sur Peruano y por eso no forma parte de acuerdo de colaboración, el Poder Judicial resolvió que el concurso fue correcto y no tenemos relación con ningún Codinome".

"Pasamos por un allanamiento cuyo resultado fue público y ahora, ¿la fiscal pide impedimento de salida para Nadine? ¿Con qué elementos? ¿Con aspirantes a colaboradores que no corroboran sus dichos, y que muchas veces son colaboraciones a la carta?", cuestionó.

También la ex primera dama declaró mediante su cuenta de Twitter: "¿Cuál es el sentido de solicitar impedimento de salida si ya tengo similares restricciones en caso de aportes de campaña? Me ponen en una lista de 27 personas entre ex funcionarios públicos y privados que participaron en el proyecto Gasoducto y yo no soy ni uno, ni lo otro".

