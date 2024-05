Judiciales Ciudadanos por el Perú negó que Nicanor Boluarte sea parte del partido

El secretario general del partido Ciudadanos por el Perú (CPP), Alberto Moreno, se pronunció esta mañana después de que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, fuera detenido preliminarmente por ser el supuesto líder de una organización criminal con poder en la designación de subprefectos y prefectos y su utilización en la creación de esta agrupación.

Boluarte Zegarra y Mateo Castañeda, abogado de la mandataria, fueron detenidos esta mañana en el marco del operativo ‘Valkiria Jericó’, por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. El caso ha sido denominado ‘Los Waykis en la Sombra’.

De acuerdo con la hipótesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), el hermano de la presidenta habría influenciado ilícitamente en la designación de subprefectos en las regiones de Cajamarca, San Martín y “otros por determinar”, para la recolección de firmas en fichas de afiliación para la inscripción de la agrupación política ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Al respecto, Moreno confirmó en RPP que Nicanor Boluarte es su amigo; sin embargo, negó que este pertenezca a la organización.

“Nicanor Boluarte no pertenece al partido, no forma parte de su estructura. No tiene una vinculación orgánica ni legal, esto se ha aclarado y demostrado. Es un poco preocupante lo que está pasando”, declaró en Ampliación de Noticias.

“Hemos dicho, y también hasta el cansancio, que nos une una amistad con el doctor Boluarte, incluso cuando pensábamos construir el partido a inicios del siglo. Eso no lo hemos negado…”, agregó.

Ciudadanos por el Perú niega vinculación en la investigación

Aunque la hipótesis fiscal apunta a que existió una coacción para que los subprefectos y prefectos recolecten firmas, el dirigente de Ciudadanos por el Perú aseveró que “no responden” a ninguna estructural de la actual gestión de Dina Boluarte.

“Rechazar todo tipo de vinculación en la investigación. No hay ninguna prueba, salvo rumores porque no se ha encontrado a ningún prefecto ni subprefecto recogiendo firmas, aparte de unas denuncias de cobros que deben ser investigadas. Esto no amerita ninguna relación política con la construcción del partido”, apuntó.

Consultado si es que hay prefectos y subprefectos militando en las filas del partido, Alberto Moreno respondió: “No sabría decirle, no conozco a ninguno que milite”.

Finalmente, el dirigente cuestionó la diligencia fiscal en la que se arrestó al hermano de Dina Boluarte al señalar que hay una “politización” de la justicia. “Queremos mostrar nuestra solidaridad con nuestro hermano Nicanor Boluarte”.

¿Por qué se detuvo a Mateo Castañeda?

Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda permanecerán detenidos preliminarmente por diez días. Al letrado se le acusa de neutralizar las investigaciones contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte, "ofreciendo beneficios de protección desde la más alta investidura a los Coordinadores Policiales que apoyan al Equipo Fiscal para que comuniquen cualquier información contra este y su entorno más cercano".

Al no haberse cumplido con el resultado, indica la Fiscalía que se habría desplegado acciones adversas contra el Equipo Policial, entre las que figuran la suspensión del cargo del Coronel PNP Harvey Julio Colchado Huamani.

Además de Boluarte y Castañeda, el Poder Judicial ordenó detención preliminar por el mismo plazo contra Jorge Ortiz Marreros, supuesto operador de la red crimina; el exprefecto regional de Cajamarca, Noriel Chingay, y su hermano Jorge; y Zenovia Herrera Vásquez, coordinadora de Ciudadanos por el Perú en la región San Martín.

Así como Víctor Hugo Torres Merino, quien es sindicado de seguir las indicaciones de Nicanor Boluarte para buscar personas de confianza que ocupen cargos públicos de instituciones que manejen un significativo presupuesto público; y Edwin Ugarte Nina, acusado de solicitar los pagos a cambio de las designaciones como prefectos y subprefectos.