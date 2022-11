Juan Pari sobre pedido de Odebrecht para romper acuerdo de colaboración eficaz: "No es una empresa que actúe al azar"

Juan Pari, excongresista y en su momento titular de la comisión Lava Jato del Parlamento, se pronunció ante el pedido de Odebrecht para suspender el acuerdo de colaboración eficaz, aceptado por las autoridades brasileñas.

"A veces los hechos te demuestran por dónde están las vulnerabilidades de un proceso. El tema es complicado porque hay que ver el contenido de la denuncia que hace Novonor, como se llama ahora Odebrecht: bueno, se estan utilizando las pruebas generadas en el Brasil en los procesos peruanos, por eso piden que se rompa la relación. Ese hecho es complicadísimo porque un acuerdo de colaboración donde los elementos que pueden ser importantes para sustentar los hechos no pueden ser usados aca en Perú", contó en una entrevista al programa Las Cosas Como Son de RPP Noticias.

Juan Pari sostuvo que Odebrecht está actuando con cálculo en este pedido que ha realizado y recordó cómo se inició todo el proceso investigatorio contra la compañía brasileña.

"Odebrecht no es una empresa que actúe al azar. Mucho cálculo, porque el Perú, en diciembre del 2016, Barata y todos los funcionarios comprometidos en el caso se van del país. Días después hay un reconocimiento: la declaración de culpabilidad que se da en Estados Unidos (fue decisivo) así es. Aqui lo primero que existía no era mirando a Odebrecht sino a OAS, por lo que la declaración norteamericana fue la que hizo ver que Odebrecht está más comprometido y ellos solo indicaban que estaban metidos en dos proyectos: el tren eléctrico y la interoceánica, donde la coima que habían corrompido no era mayor a los 30 millones, pero ahora sabemos que fue mucho más", explicó.

Asimismo, señaló que no hubo la inmediatez en el Perú de tomar acciones, de hacer las detenciones preventivas a los funcionarios de Odebrecht y en lugar de eso se les permitió salir del país ni se le hizo intervenciones a sus locales.

"Recuerdo con tristeza al señor Hamilton Castro y el fiscal de la Nación, Sánchez, diciendo que no era necesario hacer los allanamientos ni las pesquisas acá porque esa información estaba en el Brasil ¿cómo que no era necesario?", lamentó el exparlamentario.

El excongresista señaló que en el Perú no se actuó con rapidez tras conocerse los actos de corrupción de Odebrecht | Fuente: Andina

Con relación a su informe, señaló que varios gobiernos estaban involucrados en los casos de corrupción en obras vinculadas a la empresa Odebrecht.

Fiscalía se pronuncia por Odebrecht

El Ministerio Público informó este martes que ha tomado conocimiento, de parte de la fiscalía brasileña, de la suspensión temporal de la cooperación jurídica de la empresa Odebrecht tras un pedido de la compañía.

Según pudo conocer RPP Noticias, la Fiscalía señaló que esta noticia no implica que el convenio de colaboración eficaz suscrito entre la Procuraduría y la compañía brasileña, haya quedado sin efecto.

La suspensión de la cooperación estará vigente hasta que el Ministerio Público brinde sus descargos y garantías y/o garantías de cumplimiento. El documento sobre la suspensión será derivado al fiscal a cargo, quien dará los descargos de manera oficial a las autoridades brasileñas.