Ollanta Humala: Belaúnde Lossio "no puede corroborar" presunto financiamiento ilícito de campaña del nacionalismo

Judiciales Martín Belaúnde declaró como testigo tras validarse su acuerdo de colaboración eficaz.

Ollanta Humala, expresidente de la república entre el 2011 y el 2016, indicó que Martín Belaúnde Lossio "no puede corroborar" su testimonio en el juicio oral que se sigue en su contra por los presuntos aportes ilícitos a las campañas presidenciales del Partido Nacionalista.

En declaraciones a la prensa, consideró que su exasesor es "un hombre desesperado" que, según sus palabras, se acogió a la colaboración eficaz para "resolver sus problemas penales".

"Lo que estamos viendo hoy día es al testigo estrella de la Fiscalía que no puede corroborar lo que ha dicho, es una persona que está demostrando contradicciones con su declaración que dio hace un mes, con una memoria selectiva. En general, es un hombre desesperado y que está viendo en su colaboración cómo resolver sus problemas penales", indicó el exmandatario.

"Lamento esta situación y el día miércoles va a continuar el contrainterrogatorio para demostrar que la mentira tiene patas cortas”, agregó.

Vale indicar que, este lunes, Belaúnde Lossio declaró nuevamente en la audiencia del juicio oral, solo que esta vez lo hizo en calidad de testigo, tras validarse su acuerdo de colaboración eficaz. El contrainterrogatorio contra el exasesor por parte de la defensa legal de Humala Tasso continuará el próximo miércoles, 18 de diciembre, a las 9 am. y será de manera virtual.

¿Cuál ha sido el testimonio de Martín Belaúnde Lossio?

El empresario Martín Belaúnde Lossio reiteró que Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, entregó 400 mil dólares para financiar la campaña presidencial del nacionalismo en el 2006. Este dinero, según su testimonio, fue entregado en cuatro fajos de US$100 mil, los cuales habrían sido entregados a Nadine Heredia.

No obstante, Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, señaló que el testigo habría entrado en contradicciones puesto que Barata habría indicado que, el 2006, no se hizo aportes al Partido Nacionalista.

Belaúnde Lossio indicó además que fundó la empresa Todo Graf con más de US$30 mil, dinero que habría sobrado de los referidos aportes de Odebrecht. Esto, siempre según su declaración, habría sido por encargo de Nadine Heredia. "Yo fui un testaferro", resaltó.

Asimismo, el exasesor negó haber realizado aportes a la campaña presidencial del 2006 y aseveró que el referido partido político se vio en la necesidad de "cubrir los huecos" del dinero proveniente de Venezuela y de Odebrecht con una lista de falsos aportantes.

Vale indicar que, el 12 de noviembre pasado, el empresario había señalado que recogió una mochila con dinero de "funcionarios venezolanos" en la embajada de Venezuela en Lima, a pedido de la esposa de Ollanta Humala. El monto se lo habría entregado Virly Torres, a quien conoció, según sostuvo, por intermedio de Daniel Abugattás.

"También recogí alguna vez un dinero que me entregó la señora Virly Torres (…) la conocí a través del partido, en algún evento político, me la presentó también el señor Abugattás. Tuvimos mucho contacto, mucha cercanía durante la campaña y después de la campaña, inclusive (…) Ella me entregó un dinero para el partido que, evidentemente, venía de funcionarios venezolanos", señaló en ese entonces.

"La señora Nadine Heredia [sabía la procedencia del dinero] con certeza, porque a ella le entregué esa mochila con dinero (...) Yo la recogí de la embajada de Venezuela en Lima, en la cuadra 3 de la av. Arequipa", puntualizó.