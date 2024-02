Estas son todas las investigaciones que se han abierto contra los que han sido señalados por Jaime Villanueva

Judiciales La Fiscalía, la JNJ y la ANC del Ministerio Público abrieron investigaciones a los señalados por Jaime Villanueva en sus testimonios

El testimonio de Jaime Villanueva ante la fiscal suprema Delia Espinoza, brindado el pasado 24 de enero, ha marcado la pauta política de esta semana, toda vez que ha involucrado a una serie de personajes no solo del ámbito político y del sector justicia, sino también a periodistas como Gustavo Gorriti y Carlos Paredes.

Las declaraciones de Villanueva Barrionuevo, en el proceso en el que participa como testigo, ha revelado presuntas actuaciones irregulares en el Ministerio Público que datan desde la gestión de Pablo Sánchez y a lo largo de la de Patricia Benavides, de quien fue asesor hasta un día antes de su captura en el marco de la operación Valkiria V.

A raíz de su testimonio, diversas entidades del sistema nacional de justicia han abierto investigaciones preliminares contra sus funcionarios involucrados y otros del ámbito político. Conoce cuáles son esos procesos y contra quienes se han abiertos dichas indagaciones.

¿Qué procesos se han aperturado y quiénes son los involucrados?

Luego de hacerse público el testimonio de Jaime Villanueva el pasado 30 de enero, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) fue la primera entidad del sector que anunció la apertura de investigaciones preliminares "por separado" contra tres magistrados señalados: el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el fiscal superior Rafael Vela y el fiscal provincial José Domingo Pérez.

Según indicó la entidad de justicia, las pesquisas se abrieron "en base a la declaración testimonial del señor Jaime Villanueva difundida por los medios de comunicación".

Al respecto, Aldo Vásquez, vicepresidente de la JNJ, en diálogo con RPP, indicó que los referidos fiscales fueron notificados y ahora están en la etapa de recibir sus descargos.

“Como órgano a cargo del control disciplinario de los jueces y fiscales (...), se ha notificado las resoluciones correspondientes, (y) a partir de ese momento los fiscales tienen la oportunidad de hacer descargos respecto de los primeros señalamientos como consecuencia de las declaraciones de Jaime Villanueva", señaló.

Respecto a la duración de las investigaciones preliminares, Vásquez Ríos indicó que tomarían un plazo de 30 días hábiles, el cual podría prorrogarse por otros 30 más. Tras ello, de encontrarse "indicios" de una eventual falta sancionable, se abriría el correspondiente procedimiento disciplinario.

"Una vez que se inicia el procedimiento disciplinario, el plazo regular es de 9 meses que se pueden prorrogar hasta por tres meses adicionales. Atendiendo a los precedentes, lo habitual es que este tipo de investigaciones, cuando llevan a un procedimiento disciplinario, pueden prolongarse hasta alrededor de 9 o 10 meses, pero nunca más de un año", explicó.

No obstante, como se recuerda, Guillermo Thornberry Villarán, miembro del pleno de la JNJ, también fue señalado por Jaime Villanueva en presuntos hechos irregulares vinculados a la elección de Patricia Benavides como fiscal suprema.

Al respecto, Vásquez Ríos dijo que Thornberry hizo una declaración pública el último martes en la que "rechazó tajantemente" lo dicho por Villanueva en su contra, y que presume "la corrección de la actuación" del referido magistrado.

"El señor Thornberry ha hecho el martes una declaración pública formal en la que rechaza tajantemente las expresiones del señor Villanueva respecto de él. Sí ha admitido que tiene una antigua amistad con el señor Garrido Lecca, pero ha indicado que solamente conversa con él sobre temas culturales y otros de interés general, y no precisamente los de la JNJ. Yo presumo, en principio, la corrección de la actuación del doctor Thornberry", expresó.

Vale resaltar que, en un comunicado difundido el último martes, Thornberry Villarán dijo que fue citado por el Ministerio Público para declarar sobre lo señalado por Villanueva Barrionuevo.

"Quiero precisar que he sido citado por el Ministerio Público para brindar mi declaración testimonial el día 2 de abril de 2024, donde tendré la oportunidad de esclarecer las interrogantes que motivan mi convocatoria”, indicó.

Declaración del miembro del pleno de la @JNJPeru , Guillermo Thornberry sobre las declaraciones del señor Jaime Villanueva. pic.twitter.com/9o4EqFcrvi — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) February 13, 2024

En la Autoridad de Control del Ministerio Público

Por otro lado, el último lunes, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) anunció que ha iniciado investigaciones indagatorias contra los fiscales señalados en los testimonios fiscales de Jaime Villanueva.

En un comunicado, la jefatura de la ANC-MP indicó que "ante informaciones difundidas sobre procesos disciplinarios en trámite, teniendo como presuntos infractores a algunos fiscales a cuyo cargo se encuentran investigaciones fiscales complejas o casos emblemáticos de interés nacional", y "habiéndose divulgado otros presuntos hechos que habría revelado el colaborador eficaz, Jaime Villanueva (...), los mismos que podrían constituir inconductas funcionales de algunos fiscales" ha iniciado, "inmediatamente", investigaciones indagatorias sobre los hechos revelados, las cuales "se encuentran en trámite".

Cabe resaltar que dicha entidad suspendió temporalmente a Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, por 8 meses y 15 días, tras un proceso disciplinario. Asimismo, actualmente se encuentra en trámite un proceso similar contra José Domingo Pérez por presunta "falta muy grave".

Sobre dichos procesos disciplinarios llevados a cabo por la ANC-MP, Jaime Villanueva declaró que habrían sido impulsados y coordinados por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y que Fernández Jerí tenía "la misión de suspender a Rafael Vela y José Domingo Pérez".

El titular de la ANC-MP, Juan Fernández Jerí, también fue señalado por Jaime Villanueva en sus declaraciones fiscalesFuente: Andina

Además, en su comunicado, la ANC-MP resaltó que "el ejercicicio del control fiscal por inconducta funcional (...) no obedece a ningún interés subalterno, político o promovido por organismos particulares; consecuentemente, excluye cualquier injerencia de la Fiscalía de la Nación, y se desarrolla con las garantías de independencia funcional".

"La jefatura nacional cautela que la labor funcional en las diferentes comisiones de investigación de la Oficina Central y en sus órganos desconcentrados (...) se desarrollen con absoluto respeto y vigencia al debido proceso administrativo disciplinario, así como a los derechos fundamentales de los presuntos infractores", indica el pronunciamiento.

Finalmente, la ANC-MP exhortó "a todos los fiscales del país" a ejercer sus funciones "con probidad e integridad al margen de cualquier interés subalterno que dañe la imagen del Ministerio Público".

Vale resaltar que, en las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), también aparece Juan Fernández Jerí en cuanto a que la suspensión del fiscal superior Rafael Vela Barba se dio por intereses subalternos.

Según el EFICCOP, el exministro aprista Hernán Garrido Lecca y el abogado José Luis Hauyón Dall'Orto "habrían realizado gestiones ilícitas para que Juan Antonio Fernández Jerí sea nombrado como jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público".

Además, habrían coordinado con él y la entonces fiscal de la Nación la suspensión de Vela Barba, la cual se hizo efectiva el pasado 24 de noviembre como parte de un "acuerdo".

En el Ministerio Público

Por último, el pasado jueves, la Fiscalía de la Nación, a través de sus redes sociales, dijo haber iniciado "diligencias preliminares" tras las declaraciones de Jaime Villanueva el 24 y 30 del último mes de enero.

Dichas pesquisas se abrieron en el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales contra los exfiscales de la Nación, Patricia Benavides y Pablo Sánchez, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico.

También contra la congresista Ruth Luque como presunta instigadora de tráfico de influencias agravado; contra Pablo Talavera, por el presunto delito de cohecho activo específico; contra Rafael Vela, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado; y contra el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por ser presunto instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado.

Asimismo, se abrió investigación a Marco Huamán por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo específico y cómplice primario del delito de cohecho activo específico; y contra el también exasesor de Patricia Benavides, Miguel Ángel Girao, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado.

Por otro lado, la Fiscalía informó que "en otra carpeta fiscal" se inició indagaciones previas contra Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos, Juan Carrasco Millones y otras personas, "a fin de determinar si puede existir una imputación concreta que permita iniciar diligencias preliminares".

Fiscalía de la Nación informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/XhDRWMYrO1 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 15, 2024

Respecto a la referida apertura de investigación preliminar en su contra, la congresista Ruth Luque, en diálogo con RPP, dijo que se allanará a las referidas pesquisas.

"Me allano a las investigaciones, entiendo que han decidido hacer una apertura de investigación preliminar, me parece bien, no tengo nada que esconder, estaré atenta a la citación o disposición fiscal que corresponda”, indicó en el programa Nunca es tarde.

Vale recordar que, según Villanueva, Rafael Vela intentó favorecer al expresidente Pedro Castillo en una investigación relacionada a un presunto caso de lavado de activos en 2021.

El exasesor de Patricia Benavides dijo haberse reunido con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en casa de la congresista Ruth Luque. Esto cuando el fiscal Richard Rojas iniciaba una investigación sobre los aportes de campaña de Perú Libre, derivada del caso Los dinámicos del centro.

Al respecto, si bien la legisladora de Cambio Democrático-Juntos por el Perú reconoció que se llevó a cabo este encuentro, aseguró que se trató de una reunión estrictamente política.

“Una reunión política no es una cuestión ilícita, así que seguramente, en el marco de la investigación, tendrán que demostrar qué se traficó, quiénes traficaron y ya lo he dicho varias veces, no conozco al señor Rafael Vela”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que conoció a Jaime Villanueva, porque “era una persona vinculada a la izquierda” y que “respaldaba al Gobierno (de Pedro Castillo) en su momento”.

“Fue una reunión de carácter político, no conozco al fiscal Vela ni a otro, yo no he escuchado ninguna conversación”, reiteró.

¿Cómo salimos de la crisis en el sistema nacional de justicia?

Las recientes declaraciones de Jaime Villanueva han representado una suerte de cisma al interior de las entidades del sistema nacional de justicia, lo cual ha tenido serias repercusiones políticas que han ocasionado una nueva crisis en dicho sector.

Al respecto, el exprocurador anticorrupción José Ugaz, en diálogo con RPP, consideró que una salida a la presente crisis era una reforma profunda en todo el sistema nacional de justicia.

“Creo que el problema de fondo es una crisis profunda que afecta al sistema de justicia en general. Esta vez le ha tocado al Ministerio Público, pero no hay que olvidarse que la Corte Suprema tiene a un exmagistrado dando vueltas por Europa, prófugo de la justicia, por el caso Cuellos blancos: magistrados involucrados con abogados y fiscales vinculados a redes de corrupción", recordó.

"Ahorita estamos distraídos con lo que dijo Villanueva (…), pero esto viene arrastrándose desde hace mucho tiempo atrás. Lamentablemente, el Gobierno que tenemos no reacciona a nada, ni siquiera a la muerte de ciudadanos, (y) no nos ha podido entregar resultados. No escuchamos de la presidenta ni del primer ministro, ni el ministro de Justicia que convoquen a las altas autoridades de la justicia en el país a ponerse de acuerdo en la necesidad de una reforma profunda", agregó.

En esa línea, dijo que "no se trata de cambiar a un fiscal, a un juez, o de perseguir periodistas, sino de decir que hemos tocado fondo y que el Perú tiene que repensar su sistema de justicia".

"Hay que ver todas las normas alrededor, convocar a una comisión de altísimo nivel (…) y decir qué vamos a hacer con la justicia en el Perú, no podemos seguir así. Se requiere voluntad política. Yo invoco al Gobierno a que de una vez salga de este marasmo en la que nos encontramos, que se deje de propuestas populistas y que tome por las astas a un tema que es absolutamente indispensable", acotó.

Por último, Ugaz consideró que la salida a la crisis implicaba que "el Congreso saque sus garras" del caso 'La fiscal y su cúpula de poder".

"Cuando la política se mete en los casos de la justicia, lo único que hace es contaminar el avance de las investigaciones y generar una paralización más grande que la que estamos viviendo", puntualizó.