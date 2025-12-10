Tribunal Constitucional suspende medida judicial que ordenaba reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

El Tribunal Constitucional suspendió los efectos de la medida cautelar aprobada por el Poder Judicial que ordena la reposición de la doctora Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación.



El máximo interprete de nuestra Carta Magna adoptó esta medida al declarar fundada una medida cautelar presentada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que se suspenda los efectos del proceso de amparo que presentó la doctora Espinoza Valenzuela contra dicha entidad, así como también la medida cautelar que ordena su reposición como titular del Ministerio Público.



A través de una resolución a la que tuvo acceso RPP, el Tribunal Constitucional advierte que existe un riesgo inminente y grave de que se afecte la competencia de la entidad demandante (Junta Nacional de Justicia), por cuanto se le ha requerido que en el plazo de dos días cumpla los mandatos contenidos en las resoluciones 5 y 9, y disponga la reposición de la doctora Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación.



Dentro de esta medida cautelar también se suspende los efectos de un proceso de amparo que busca que se declare la nulidad del concurso público de mérito para la elección de los actuales miembros de la JNJ, así como el nombramiento que resultó del mismo relacionado con sus actuales integrantes titulares y suplentes, y se ordene la conformación de la Comisión Especial a fin de que se inicie un nuevo procedimiento de selección.



El máximo intérprete de nuestra Carta Magna precisa que de lo expuesto se deriva con claridad que, si el Tribunal Constitucional no suspende cautelarmente las resoluciones materia del presente proceso, podrían producirse efectos que repercutan negativamente sobre el cumplimiento adecuado de las funciones y sobre la composición misma de la Junta Nacional de Justicia, afectando de forma irreversible las competencias de esta entidad.



El TC precisa que la medida cautelar concedida mantendrá sus efectos hasta que se emita la sentencia definitiva respecto al proceso competencial que interpuso la Junta Nacional de Justicia contra el Poder Judicial, sin que quepa adoptar nuevas resoluciones por parte de cualquier órgano del Poder Judicial que pudieran comprometer el ejercicio de las competencias constitucionales de la JNJ.



