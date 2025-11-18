Poder Judicial impuso una multa de más de 10 mil soles al procurador público del JNE

La Primera Sala Constitucional de Lima impuso al Procurador Público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo Zavaleta, una multa ascendente a 20 Unidades de Referencia Procesal (URP) que equivale a la suma de 10 mil 700 soles.

El tribunal superior adoptó esta medida tras declarar "improcedente" un pedido que hizo dicho letrado para que se suspenda la emisión de la sentencia que dictará el mencionado colegiado respecto al recurso de apelación que presentó el Jurado Nacional de Elecciones contra una resolución de primera instancia que ordenó la inscripción del partido político Unidad Popular de Duberlí Rodríguez para que participe en los comicios generales del 2026.

El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones hizo dicho pedido en atención a una medida cautelar que emitió a su favor el Tribunal Constitucional como parte del proceso de una demanda competencial que interpuso por una supuesta afectación a su competencia en materia electoral respecto a este caso.

No obstante, a través de una resolución emitida el 12 de noviembre, a la que tuvo acceso RPP, el colegiado rechazó el pedido de dicho procurador público y le impuso esta multa por su manifiesta temeridad y mala fe.

Esto es por tener una conducta dolosa en el proceso por persistir reiteradamente en su pedido de suspensión del trámite procesal de esta sala superior al precisar que el Tribunal Constitucional en su resolución cautelar competencial solo suspendió seis resoluciones emitidas por el juez constitucional de primera instancia respecto a este caso, mas no la suspensión de aquellos actos que pudiera emitir esta sala superior.

En dicha resolución, la primera sala constitucional de Lima dispuso remitir copias certificadas a la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima para que actúe conforme a sus atribuciones respecto a la conducta del referido procurador público y también el colegiado dispuso remitir copias certificadas al Ministerio Público por la conducta obstructiva del trámite procesal en un proceso de tutela de urgencia por parte de dicho procurador público a efectos de que la fiscalía actúe conforme a sus atribuciones.

Finalmente, la sala constitucional ordena al procurador público del Jurado Nacional de Elecciones realice sus pedidos con mejor conocimiento de los hechos y buena fe procesal.