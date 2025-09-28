Poder Judicial solicitó a Costa Rica el decomiso y repatriación de más de 6 millones de dólares relacionados con el caso de Alejandro Toledo

El juez Richard Concepción Carhuancho requirió, a través de cooperación internacional, que se ejecute la sentencia de colaboración eficaz a fin de repatriar esta suma de dinero a las cuentas del Estado peruano.

El Poder Judicial solicitó a las autoridades de Costa Rica el decomiso y repatriación de la suma de 6 635 000 dólares, más los intereses generados, que se mantienen inmovilizados en una entidad bancaria de dicho país en dos cuentas registradas a nombre de la empresa Ecostate Consulting S.A.



El juez Richard Concepción Carhuancho requirió, a través de cooperación internacional, que se ejecute la sentencia de colaboración eficaz, emitida el 26 de junio del 2019, relacionada con el ahora fallecido empresario israelí Josef Maiman a fin de repatriar esta suma de dinero a las cuentas del Estado peruano.



El magistrado informa a las autoridades de Costa Rica que la información proporcionada por el colaborador eficaz, quien autorizó su identidad, incidió nuclearmente en la actividad criminal correspondiente a pagos ilícitos efectuados por las empresas Odebrecht y Camargo Correa a favor del expresidente Alejandro Toledo para ser favorecidos en la adjudicación de la buena pro en la construcción de los tramos 2, 3 y 4 de la carretera Interoceánica, a través de las cuentas del colaborador eficaz y en los actos de lavado que se habrían practicado sobre los fondos ilícitos recibido a través de cuentas vinculadas al colaborador eficaz, para finalmente destinarse, parte de ello, en la adquisición y pago de hipotecas de bienes inmuebles en beneficio del exmandatario peruano y de su entorno familiar.



El magistrado precisó en su solicitud emitida el último 25 de septiembre, a la que tuvo acceso RPP, que la orden del pedido se fundamenta en la presente asistencia judicial que es de carácter definitivo y de calidad ejecutoriada según la legislación peruana, en el sentido que no existe vía ordinaria de impugnación posible.



Invocando el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Principio de Reciprocidad, el juez Concepción Carhuancho remarcó que su solicitud “ha cumplido con los requisitos legales exigidos por la normatividad procesal para tramitar el 'Exequator' para la repatriación de estos fondos decomisados”.