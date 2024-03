Presidente del JNE anunció que renunciará al antejuicio para responder a denuncia constitucional de la Fiscalía

Judiciales Jorge Luis Salas Arenas dijo que renunciará a su derecho al antejuicio

Jorge Luis Salas Arenas, juez supremo titular y presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), anunció este domingo, por medio de un pronunciamiento público, que renunciará a su derecho al antejuicio para afrontar las investigaciones en su contra llevadas a cabo por el Ministerio Público.

Como se sabe, el último viernes, el fiscal de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra el referido magistrado por ser presunto instigador del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.

Al respecto, Salas Arenas indicó que renunciará formalmente a su derecho de antejuicio "en esta causa", en aras de ratificar su "absoluto respecto a las instituciones del sistema de justicia".

"El día lunes, formalizaré esta renuncia ante las autoridades pertinentes, dado que no tengo nada que temer", aseveró el titular del JNE.

Califica como falsas las imputaciones de Walter Ríos

En otra parte del pronunciamiento público, Salas Arenas negó haber ejercido alguna influencia en Walter Ríos, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, para la contratación de su exasesor Pavel Vladimir Cárdenas Peña.

"No he ejercido influencia alguna en el asunto en cuestión para conseguir algo indebido o ilícito, me limité a las referencias laborales que hice sobre la competencia y disponibilidad de ese profesional", indicó.

"Confío plenamente en la independencia de los tribunales de justicia y ejerceré mi derecho a defenderme de las falsas imputaciones del Sr. Walter Ríos, sentenciado por sus hechos y vínculos con los denominados 'Cuellos Blancos del Puerto', con los que no estuve ni estoy relacionado", agregó.

Cabe resaltar que el Ministerio Público señaló, mediante un comunicado, que esta investigación se abre contra el funcionario por su acción como juez de la Corte Suprema de Justicia, al lograr que Walter Benigno Ríos contrate al referido exasesor.

Los hechos que involucran al presidente del JNE habrían ocurrido a finales del 2017 y fueron denunciados por el mismo Walter Ríos en diciembre del 2019.



Según el comunicado, la investigación contra Salas Arenas fue complementada con información recibida en enero de este año, procedente del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales que investiga a los Cuellos Blancos del Puerto.