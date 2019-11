El presidente del Poder Judicial negó haber conversado alguna vez con el abogado Humberto Abanto. | Fuente: Andina

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, negó conocer al abogado Humberto Abanto a quien fue vinculado por una declaración del expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, de acuerdo con un informe de la fiscal adjunta suprema provisional Fany Quispe.

Ese documento sostiene que Abanto, quien afronta 18 meses de prisión preventiva por el caso Arbitrajes, llegó al penal Ancón I para verse con su defendido César Álvarez, pero que luego mantuvo una conversación con Walter Ríos, quien cumple 36 meses de prisión preventiva por el caso ‘Los cuellos blancos del puerto’.

Ríos explicó en su declaración que Humberto Abanto le dijo “que iba de parte del presidente del Poder Judicial – José Luis Lecaros Cornejo – para preguntarle “qué cosa necesitaba, en qué lo podían ayudar y que comprenda que las declaraciones públicas no pueden ser amigables, asimismo que lo podía ayudar en su caso…”, según lo publicó el portal IDL Reporteros.

Niega vinculaciones a Abanto

Al respecto, el titular de la Corte Suprema aseguró que solo conoce a Abanto porque lo vio en televisión ejerciendo su papel como defensa de Jaime Yoshiyama y que nunca ha tenido conversación con él.

“Al señor Humberto Abanto no lo conozco personalmente ni siquiera lo he visto. Lo conozco porque lo he visto en la televisión haciendo la defensa del señor Yoshiyama. De modo que con Humberto Abanto jamás he hablado personalmente ni por teléfono”, dijo al dominical Panorama.

Agregó que Walter Ríos dio estas declaraciones para “conseguir beneficios en su condena” y que era seguro que había inventado la conversación con Humberto Abanto o que este último pudo tomar su nombre.

Sobre relación con Ricci y coordinaciones con Hinostroza

Respecto de su relación con el empresario Salvador Ricci Cortez, el magistrado admitió que son amigos y que, si bien este le ofreció contactarlo con el exjuez César Hinostroza para coordinar un apoyo a la candidatura que Lecaros presentó para presidir el Jurado Nacional de Elecciones, no hubo ningún apoyo debido a que no se dio el momento adecuado para solicitarlo

“Hinostroza era su amigo y él se ofreció a conversar con Hinostroza para apoye mi candidatura. Él me llamó y me dijo que Hinostroza viene esta noche a cenar, vente. Yo fui y me di con la sorpresa de que Hinostroza no estaba solo, estaba con 6 personas y ya no pude hablar, porque obviamente no iba hablar de mi candidatura”, sostuvo.

Lecaros Cornejo también negó que existan conversaciones telefónicas entre él y César Hinostroza, debido a que los registros telefónicos del exjuez supremo ya fueron analizados y se encontraron 99 llamadas entre Ricci e Hinostroza, pero ninguna entre este último y el presidente del Poder Judicial.