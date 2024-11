Presidente del Poder Judicial sobre protestas durante APEC: "No podemos dar la imagen de un país violentista"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, se pronunció este lunes respecto al anuncio de acciones de protesta que tendrán lugar durante la realización del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), días en que nuestro país recibirá a jefes de Estado, inversionistas y líderes de las 21 economías más importantes de dicha región.

Como se sabe, organizaciones sociales como la Coordinadora Nacional de Lucha (CONAL) -la cual integra a diversas organizaciones de transportistas-, la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP) y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) anunciaron movilizaciones durante los días 13, 14 y 15 de este mes, fechas centrales del foro internacional.

Al respecto, en declaraciones a la prensa, Arévalo Vela hizo un llamado a la "calma", y consideró que el Perú no puede "dar una imagen de un país violentista" ante los invitados internacionales.

"Invocamos a la calma, porque vienen los gobernantes de las principales economías; eso no quiere decir que todo esté bien, no podemos dar la imagen de un país violentista frente a estas personas, eso no debería ser, y si hubiera algún tipo de reclamo, debería ser pacífico”, indicó.

En esa línea, consideró que las acciones de protesta han sido convocadas en un momento "un poco inoportuno".

"Los peruanos tienen todo el derecho de protestar, pero creo que el momento es un poco inoportuno, definitivamente, estoy en contra de todo tipo de violencia contra las personas que nos visitan”, resaltó.

El presidente del Poder Judicial hizo estas declaraciones durante su visita a la ciudad de Iquitos, adonde llegó para inaugurar salas de juzgamiento en el establecimiento penal de varones local.

Presidencia invoca a "dejar de lado posiciones que busquen generar inestabilidad y que podrían afectar la imagen del Perú"

El día de ayer, domingo, la Presidencia hizó público un pronunciamiento invocando a "un clima de paz" en el marco de APEC. Dicho documento fue suscrito por 15 de 25 gobernadores regionales, además de alcaldes, empresarios, comerciantes, decanos de colegios profesionales y representantes de las iglesias y la sociedad civil.

"Hacemos un llamado a los diversos actores de los tres niveles de gobierno, la sociedad civil, la clase política, el sector privado y la academia a sumarse en una mirada conjunta por el país y dejar de lado posiciones que busquen generar inestabilidad y que podrían afectar la imagen del Perú y retrasar las posibilidades de crecimiento de emprendedores, MYPE, industrias, trabajadores y estudiantes", indica.

"Expresamos nuestro respeto a la libertad de expresión y a la protesta pacífica; no obstante, responsablemente exhortamos a la sociedad civil en general a evitar acciones que afecten el normal desarrollo de las actividades oficiales programadas durante las fechas de APEC, y los invitamos a sumarse a este pronunciamiento y a la mirada conjunta y constructiva para el desarrollo nacional", puntualizaron.

