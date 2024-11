Gremios y sindicatos insisten con paros durante días de APEC: ¿qué organizaciones anuncian que acatarán esta medida?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde este lunes, 11 de noviembre, inician las actividades centrales programadas en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), días en que nuestro país recibirá a jefes de Estado, inversionistas y líderes de las 21 economías más importantes de dicha región.

No obstante, la actividad internacional, de la cual el Perú es anfitrión por tercera vez, se desarrolla en un clima de protestas contra la ola de inseguridad que continúa afectando, sobre todo, a los sectores más precarios del país.

En ese sentido, luego de impulsar sendos paros los días 26 de septiembre y 11 y 23 de octubre, un sector de transportistas -agrupado en la Coordinadora Nacional de Lucha (CONAL)- ha convocado nuevamente a dicha medida de fuerza entre el 13 y el 15 del presente mes. Así lo indicó Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, en un conferencia de prensa realizada el pasado 28 de octubre. La principal demanda es la derogación de lo que llaman "leyes pro crimen", entre ellas la Ley N° 32108.

"Es el Gobierno que hoy día nos está matando y por eso no podemos esperar, 13, 14 y 15 de noviembre paro nacional y marcha pacífica. El responsable único (de la situación) es el Gobierno que no puede seguir matando a nuestros hermanos. Es una marcha pacífica en reclamo a esta inseguridad que hoy día estamos viviendo. Eso no puede seguir”, aseguró.

La Coordinadora Nacional de Lucha (CONAL) convocó a paro nacional los días 13, 14 y 15 de noviembre.Fuente: Comite de Gremios de Transporte del Peru

La plataforma de lucha incluye además la derogatoria de la ley de criminalidad sistemática -que inicialmente fue la ley que tipificaba el delito de terrorismo urbano- y justicia y reparación para las víctimas de la Macrorregión Sur, quienes murieron durante las movilizaciones contra el Gobierno y el Congreso que se dieron luego del 7 de diciembre del 2022.

Sin embargo, con el pasar de los días, diversos gremios y organizaciones civiles se han sumado a esta convocatoria de paralización o han anunciado medidas similares. ¿Cuáles son las que realizarán estas protestas?

¿Qué organizaciones sociales acatarán la medida?

Además de los gremios de transportistas agrupados en la CONAL, la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP) anunció que participará "activamente" en la paralización a nivel nacional.

Así lo indicó César Soberón, secretario de prensa de la CGTP, quien en diálogo con RPP precisó que las bases de su organización en Lima y regiones ya acordaron protestar para que el Gobierno asuma un mayor rol en proteger a la ciudadanía de la criminalidad.

"Hemos señalado desde la CGTP, abiertamente, que luchamos contra la delincuencia en todas sus formas y también con la corrupción que permite que se expanda la delincuencia, y lo hicimos en el sentido de que hay instituciones que administran justicia que no juegan su rol, no cumplen su rol", aseveró.

Para Soberón, normas como la Ley de Crimen Organizado han permitido "un escenario de impunidad" para la delincuencia y entorpecido procesos que deberían ser ágiles para administrar justicia. Además, aseguró que desde el Comité contra la Delincuencia y por la Paz, se propuso medidas como la instalación de centros de flagrancia, pero "por la burocracia y complejidad de las normas" aún no se pudieron implementar.

"Esto justamente nos llama a que las autoridades tienen que replantear la forma como se está conduciendo el país desde el Congreso y el Ejecutivo, porque esto no está ayudando a combatir la criminalidad, por el contrario, incrementa el escenario de impunidad que tienen las organizaciones", apuntó.

Asimismo, sostuvo que, en diciembre del 2023, durante una marcha de trabajadores del sector empresarial, el entonces ministro del Interior, Víctor Torres, se comprometió "a establecer los mecanismos para enfrentar la delincuencia". Sin embargo, a casi un año de dicho planteamiento, indicó que las propuestas no han sido atendidas.

"Lo que estamos entendiendo es que no hay intención de atender el diálogo que reclaman las autoridades. Entonces, ya hemos acudido al diálogo, hemos agotado el diálogo y es el propio Gobierno, la propia autoridad, la que impulsa a la ciudadanía a movilizarse ante la incapacidad de gestión", comentó.

Finalmente, Soberón aseguró que la movilización se desarrollará de manera pacífica e invocó a la Policía Nacional a ejercer el control respectivo para evitar incidentes. Además, afirmó que se ha contribuido desde sus bases a evitar la infiltración de quienes intenten deslegitimar la protesta con acciones violentas.

Por su parte, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) también decidió sumarse a las movilizaciones que tendrán lugar los días del foro APEC.

Lucio Castro, secretario general de dicho sindicato, en entrevista con RPP, confirmó la participación del Sutep, aunque aseveró que esto era por una demanda propia de sus bases.

"Nosotros, más que sumarnos, de manera repetida y de un tiempo atrás hemos sostenido que este Gobierno tiene errores en el impulso de políticas sociales, económicas (…), son problemas que son su responsabilidad, porque la inseguridad ciudadana es un problema nacional que al Gobierno le compete resolver y no lo ha hecho", indicó.

"Igual el tema de la corrupción, la ausencia de trabajo, las dificultades económicas en el país. Nosotros hemos venido denunciando esa situación y consideramos que eso debe expresarse, y una forma de manifestación es la movilización y eso es lo que estamos coordinando como Sutep, no convocados por nadie, sino porque los maestros, los padres de familia y los trabajadores sentimos esos problemas", aseguró.

Sutep confirmó que se sumará a las movilizaciones que se realizarán en las fechas de APECFuente: Sutep

Asimismo, anunciaron su participación en el paro los gremios de transportistas: Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), y la Asociación Nacional De Integración De Transportistas (Anitra).

Por otro lado, algunas asociaciones de empresarios y comerciantes de Gamarra indicaron que también se sumarán al paro convocado por la CONAL. Algunos de estos son la Federación de Empresarios de Gamarra, la Asociación de Pequeños Empresarios de Gamarra (APEGA) y la Asociación de Mujeres de Gamarra, quienes además, este lunes, 11 de noviembre, se movilizarán los las calles del emporio comercial en protesta por el asesinato del confeccionista Kenyic Ramos Robledo.

En cuanto a regiones, diversas organizaciones de Puno anunciaron un paro de 72 horas para los días 13, 14 y 15 de noviembre, así lo confirmó Lucio Ccallo Callata, dirigente del Consejo Nacional de Unidad de Lucha en Puno.

Así también, los principales mercados de la provincia de Ica impulsan un paro para este 13 de noviembre, según confirmó a RPP, Miguel Tito, dirigente de la Asociación Mercados Unidos de la región. Además, en Lambayeque, la Coordinadora Regional de Transporte Público, que agrupa a 15 gremios de transportistas, anunció una paralización de 24 horas para mañana, martes.

Otras regiones donde se impulsarán acciones de protesta esta semana son Áncash, Ayacucho, La Libertad, Piura y Apurímac.

Además, otras organizaciones sociales anunciaron su participación en el paro, tales como la Conulp, la CNUL, la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca, el Frente Distrital de Pueblos y Organizaciones Sociales (FREDIPOS), la Red de Ollas de Lima Metropolitana, el colectivo No a Keiko, federaciones universitarias de San Marcos, Villarreal, Cantuta, UNI, Católica y Antonio Ruiz de Montoya, y organizaciones distritales de Comas, Independencia, Carabayllo, Villa El Salvador, Puente Piedra y del Callao.

¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno?

Desde el anuncio del paro a realizarse durante los días de APEC, el Ejecutivo ha respondido con mensajes de diversa índole. El último jueves, la presidenta Dina Boluarte invocó a los peruanos a "unirnos con responsabilidad" y a "demostrar cuán hospitalarios somos" durante los días del foro internacional.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se ha pronunciado en más de una ocasión respecto al anuncio de las paralizaciones. Aunque ha invocado al diálogo a los gremios convocantes, también consideró que las marchas serían "un mal espectáculo" para los invitados internacionales.

“Tengamos en cuenta que los días que se va a realizar APEC, 14, 15 y 16 de noviembre, el Perú va a ser visto por todo el mundo y tenemos que darle al mundo nuestra mejor imagen. Sería muy lamentable que en esos días demos un mal espectáculo, un espectáculo de conflicto”, indicó el pasado 25 de octubre en un evento en Ica.

”Yo invoco de la manera más fraterna a los manifestantes para que durante esos tres días se abstengan de realizar marchas y protestas a efectos de que nuestros visitantes puedan sentirse a gustos y seguros en nuestro país”, agregó en esa ocasión.

El último 30 de octubre, Adrianzén volvió a invocar al diálogo, pero anunció que no se permitirá "actos de vandalismo".

"No vamos a permitir el vandalismo. No vamos a permitir brotes de violencia. El gobierno es respetuoso del derecho de protesta, pero no tolera el vandalismo”, indicó.

Adrianzén: "Invoco de la manera más fraterna a los manifestantes para que durante esos tres días se abstengan de realizar marchas y protestas"Fuente: PCM

No obstante, la respuesta más polémica vino del vocero de la Presidencia, Freddy Hinojosa, quien consideró que todo aquel que proteste en los días de APEC es un "traidor a los intereses de la patria".

"Debemos decirle a nuestros compatriotas que uno no destruye lo que ama, nosotros amamos el Perú. Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el Foro APEC es un traidor a los intereses de la patria. En un momento donde el Perú se pone en vitrina internacional, donde las 21 economías más importantes del planeta nos visitan”, indicó en una conferencia de prensa llevada a cabo el 29 de octubre.

Hinojosa: "Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el Foro APEC es un traidor a los intereses de la patria"Fuente: Presidencia Perú

Por su parte, el último sábado, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que, tras reunirse con dirigentes de gremios de transportistas, estos decidieron no acatar el paro que habían convocado para mañana, martes.

“Vamos a suspender el paro del día 12 de noviembre porque ya hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio del Interior y la idea siempre ha sido trabajar de manera coordinada en bienestar de los peruanos. Nosotros no estamos en contra de la inestabilidad, al contrario, estamos a favor de la estabilidad del Perú”, manifestó el presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal (Ugtranm), Marco Aguirre Valencia.

En la mesa de diálogo con el Mininter también participaron el presidente de GTL Perú y vicepresidente de Ugtranm Perú, Geovani Diez; el presidente de la Fenamop, Julio García; la presidenta de AARMAN Loreto, Carmen Muñez; el presidente de Atcep, René Delgado; el presidente de Adetatics, Gabriel Camasca; el representante de Gremio Asociación de Taxistas de Arequipa, Adolfo Paco; el secretario general del SUTRATAC Cusco, Lizardo Palomino; entre otros voceros de los transportistas.

¡Transportistas NO acatarán paro!



El #Mininter y representantes de gremios de transportes se reunieron para firmar acuerdos importantes en favor de la lucha contra la criminalidad en #Lima y #Callao.#ElPerúNoSeDetiene pic.twitter.com/IKEggfkmFd — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) November 10, 2024

El general PNP Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, indicó a RPP que su institución y el Mininter garantizarán la libertad de tránsito y la libertad de expresión de la ciudadanía; sin embargo, fue enfático al indicar que no permitirán actos de violencia por parte de personas que desnaturalicen una legítima protesta, en referencia a las jornadas convocadas para el 13, 14 y 15 de noviembre.

“Nosotros desde el Estado peruano, sector Interior y la Policía Nacional, garantizamos la libertad de tránsito, la libertad de expresión de todo ciudadano que quiera expresarse libremente, lo que no vamos a permitir y vamos a ser contundentes y firmes es que no vamos a permitir actos de violencia”, señaló.

“Vamos a separar la paja del trigo e identificar a ese pequeño grupúsculo que desnaturalizando la legítima protesta descontextualicen el legítimo reclamo de nuestros ciudadanos y vamos a ser firmes con ellos”, acotó.

Además, indicó que el plan de operaciones de la Policía contempla el despliegue de 8 000 efectivos en los puntos que estén relacionados con Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) del 13 al 15 de noviembre.

Finalmente, el día de ayer, domingo, la Presidencia hizó público un pronunciamiento invocando a "un clima de paz" en el marco de APEC. Dicho documento fue suscrito por 15 de 25 gobernadores regionales, además de alcaldes, empresarios, comerciantes, decanos de colegios profesionales y representantes de las iglesias y la sociedad civil.

"Hacemos un llamado a los diversos actores de los tres niveles de gobierno, la sociedad civil, la clase política, el sector privado y la academia a sumarse en una mirada conjunta por el país y dejar de lado posiciones que busquen generar inestabilidad y que podrían afectar la imagen del Perú y retrasar las posibilidades de crecimiento de emprendedores, MYPE, industrias, trabajadores y estudiantes", indica.

"Expresamos nuestro respeto a la libertad de expresión y a la protesta pacífica; no obstante, responsablemente exhortamos a la sociedad civil en general a evitar acciones que afecten el normal desarrollo de las actividades oficiales programadas durante las fechas de APEC, y los invitamos a sumarse a este pronunciamiento y a la mirada conjunta y constructiva para el desarrollo nacional", puntualizaron.

✅ Pronunciamiento por un clima de paz para el desarrollo y la competitividad 🇵🇪

Gobernadores regionales, alcaldes, empresarios, comerciantes, decanos de colegios profesionales y representantes de las iglesias y la sociedad civil expresan lo siguiente 📄.#APECPerú2024 pic.twitter.com/XSLhNnTnyS — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 10, 2024

Cabe resaltar que, el último viernes, el Ejecutivo oficializó como días no laborables los próximos 14, 15 y 16 de noviembre por foro APEC. Dicha disposición será efectiva para los trabajadores de los sectores público y privado en Lima Metropolitana, la provincia de Huaral y la Provincia Constitucional del Callao.

Asimismo, dispuso que "los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de noviembre de 2024 las entidades del sector público, ubicadas en Lima Metropolitana, la provincia de Huaral y la Provincia Constitucional del Callao, de manera obligatoria y bajo responsabilidad, realizan sus labores bajo la modalidad de teletrabajo".

También ordenó que "las instituciones educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia del sector Educación, en todos sus niveles, etapas y modalidades, implementan la educación virtual".