El fiscal Vela Barba se pronunció sobre la situación del juez Concepción Carhuancho. | Fuente: RPP Noticias

El fiscal coordinador para el Equipo Especial del Caso Lava Jato, Rafael Vela, anunció este martes que presentarán un recurso de nulidad ante la decisión de la Sala Penal de Apelaciones Nacional para separar al juez Richard Concepción Carhuancho de la investigación a Fuerza Popular por lavado de activos.

En declaraciones a Conexión de RPP, el fiscal comentó que esperarán la notificación y evaluarán las argumentaciones de la sala que preside el juez César Sahuanay. Agregó que esta nulidad será resuelta por esta propia sala, por lo que consideró que serán una “prueba de honorabilidad”.

“Estamos tomando la decisión de plantear una nulidad de la decisión de la sala, lo que va a implicar su apartamiento porque ya habría adelantado opinión. El problema de esta situación es que las nulidades las resuelve la propia sala que ha emitido esta decisión. Eso siempre implica un grado de prueba de honorabilidad, cuando eventualmente se demuestre que han existido tramitaciones que no corresponden a la legalidad procesal”.

Recusación con celeridad

El representante del Ministerio Público aseguró sentirse preocupado por la recusación en contra de Concepción Carhuancho, debido a que esta se realizó con rapidez y sin ninguna audiencia, por lo que no pudieron expresar su posición.

“Nos preocupa porque la decisión no solamente es una decisión que para nosotros ha tenido un trámite inusualmente célere y además sospechosamente reservado, no en audiencia (…) El Ministerio Público no ha podido ir a audiencia, no ha podido tener a la documentación completa de la recusación y formalizar su posición coadyuvante del rechazo de la recusación que ya había sido realizada por el juez Concepción Carhuancho”.

Declaraciones del juez

Respecto de las razones para la recusación del magistrado, Vela Barba explicó que las declaraciones que realizó Concepción Carhuancho fueron con autorización y que formaban parte de sus conclusiones al determinar la prisión preventiva de Keiko Fujimori y otros investigados.

“Lo que declaró en cualquier caso con autorización, según sabemos, estuvo orientado estrictamente dentro de lo que había sido una conclusión procesal que además había sido objeto de un recurso de apelación y que finalmente había sido hasta confirmado por parte de la Sala Superior”.