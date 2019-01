ASÍ SE PRONUNCIÓ LA SALA SOBRE LOS CHATS 'LA BOTICA'

En la resolución, la Sala también se refirió a las conversaciones entre miembros de la bancada, asesores y la presidenta de Fuerza Popular y estimó que no pueden formar parte de los elementos de convicción como hechos concretos de lavado de activos. Además, señaló que la muestra del poder que tiene Keiko Fujimori sobre su bancada en aquel chat no puede acreditar una voluntad delictiva y que, por tanto, su utilización para ordenar la prisión preventiva tendría algunas “debilidades argumentativas”. No obstante, el tribunal se abstuvo de discutir sobre la legalidad del elemento.