Representante de Perú ante la OEA: "Nada va a alterar la condena de Víctor Polay Campos"

Judiciales "La Comisión revisará si es que los argumentos presentados por Polay Campos tienen o no un real sentido", dijo Adrianzén

Victor Polay Campos fue fundador de la agrupación terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru-MRTA. | Fuente: Andina

El representante permanente de Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, se refirió a la demanda interpuesta por el terrorista Víctor Polay Campos contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dijo que nada podría variar el plazo y las condiciones de su condena.

"Esta admisibilidad no es otra cosa que el primer paso para el análisis del fondo de esta cuestión. Esto ocurriría probablemente a fines del primer semestre del próximo año. Ya en otras oportunidades la defensa de Polay Campos ha argumentado que las condiciones carcelarias no son acordes con los derechos humanos y le han dicho que no (...). Pero nada va a alterar la condena por 35 años de Polay Campos", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Hace 16 años, en 2007, presentaron una petición ante la Corte. Luego de este plazo, en el 2021, la Corte decidió admitir esta petición. La admisión de esta petición no significa en modo alguno que la Comisión tenga facultades para anular la condena de 35 años de prisión de Polay, ni siquiera para modificarla", agregó.

"La Comisión revisará si es que los argumentos presentados por Polay Campos tienen o no un real sentido", dijo Adrianzén. | Fuente: RPP

¿Qué es lo que hará la CIDH?

Adrianzén precisó que el rol de la CIDH es revisar los argumentos presentados por la defensa de Polay y pronunciarse sobre el fondo.

"La Comisión revisará si es que los argumentos presentados por Polay Campos tienen o no un real sentido. Que lo hayan admitido significa que considera la Comisión que es importante discutir los temas de fondo. Para tal efecto se envía el informe de admisión a los defensores de Polay que tienen un plazo de cuatro a seis meses para presentar observaciones y posteriormente el Estado peruano debe ser notificado. Esto para que dentro del mismo plazo el Estado presente también sus observaciones", finalizó.